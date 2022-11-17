恒指大反彈後回調 世界盃魔咒再現？（附歷年世界盃恒指組圖）

2022年世界盃將於11月20日至12月18日在亞洲的卡塔爾舉行，恒指經歷反彈後再次回穩，是否與世界盃魔咒有關？下文將整合近幾屆世界盃的舉辦時間與恒指當時的升跌，梳理兩者關係。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

專訪洪灝 胡一帆 評內地寬防疫 美通脹形勢【下一頁】

恒指近期反彈，但臨近世界盃又再次回穩（見組圖）。

2018年俄羅斯世界盃舉行期間，恒指一直下挫；2014年巴西世界盃則恒指升勢停滯，比賽結束後才繼續上掦。

2010年南非世界盃，比賽期間恒指一度上升，惟接近結束時再下跌，一度打回原型。

對比之下，2006年德國世界盃則有升有跌，比賽結束後恒指不斷上揚。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

舉辦國市場錄正向漲幅

民生證券指出，對於舉辦國而言，在世界盃正賽期間與世界盃後市場往往可以錄得正向漲幅......

報告來源：民生證券

編輯：陳文政

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

★★季季新出電子書－新書預告★★

加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全2冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入