2023展望  新能源車明年銷售增長仍強勁

內地新能源車市場今年以來銷售增幅強勁，按年增近位倍，有分析預期2023年新能源車銷量仍上增。

平安證券指出，預計2022年，內地新能源車銷量有望達到680萬輛，按年大增93.2%，超過年初市場預期。對於明年，平安證券預期2023年新能源車銷量將繼續維持增長，惟增速將有所回落，中性預測2023年新能源車銷量為930萬輛，按年增加36.8%，其中新能源乘用車銷量預計為905萬輛，按年增加39.2%。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

插電式混動車料增長最勁

隨着2023年新能源汽車補貼將退出，預計會對2023年首季新能源車需求造成一定透支，同時2024年新能源車購置稅減免政策預計將退坡，預計會對2023年四季度新能源車銷量形成一定支持，中性假設下，預期2023年4個季度的銷量預測分別為145萬/220萬/265萬/300萬輛，對應同比增速分別為15.4%/63.8%/34.7%/34.3%。

預期插電式混動車成為2023年新能源車最大的增長動能，純電車增長預計主要來自20萬元以上市場。

平安認為，隨着車企在2023年市場內插混車型的增多，我們預計2023年插混車在10至20萬元價格帶內有望接近純電車的銷量規模，預計2023年插混車銷量將達到310萬台，增量達到155萬台，這主要得益於2023年比亞迪 （01211） 插混車的放量以及其他自主車企插混車型的密集推出，比亞迪仍將保持最大的插混市占率，預計仍將達到50%，除比亞迪外，吉利 （00175） 、長城 （02333） 、長安（深：000625）的插混車型有望快速上量，在主流價格帶佔據一定市場份額，理想 （02015） 和AITO問界有望主導高端插混市場。

純電動車 中高端市場起動

純電動車方面，平安預計2023年純電動乘用車銷量為595萬輛，相比2022年純電車增加100萬輛，其中主要增量將來自20萬元以上的中高端市場，低端純電市場受到滲透率、車型供給、補貼退坡等因素影響在2023年增長空間有限，20萬元市場主要受益于自主車企推出的高端純電新車、特斯拉以及造車新勢力的銷量增長。

按車廠表現，平安證券認為，比亞迪、特斯拉仍將領跑，傳統自主車企有望快速上量，造車新勢力有望在2023年邁向20萬輛大關。

★★ 季季新出電子書 ★★



新書預告：

加息步伐未停，通脹起伏不定，加息對股債追揸沽有何影響？務必留意即將推出的《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》！定存息率逾五厘，是存現金做定存賺盡高息的大好機會嗎？記得追看即將推出之《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》！

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入；更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入