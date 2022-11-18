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2023展望  新能源車明年銷售增長仍強勁

研究報告 11:10 2022/11/18

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內地新能源車市場今年以來銷售增幅強勁，按年增近位倍，有分析預期2023年新能源車銷量仍上增。

平安證券指出，預計2022年，內地新能源車銷量有望達到680萬輛，按年大增93.2%，超過年初市場預期。對於明年，平安證券預期2023年新能源車銷量將繼續維持增長，惟增速將有所回落，中性預測2023年新能源車銷量為930萬輛，按年增加36.8%，其中新能源乘用車銷量預計為905萬輛，按年增加39.2%。

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插電式混動車料增長最勁

隨着2023年新能源汽車補貼將退出，預計會對2023年首季新能源車需求造成一定透支，同時2024年新能源車購置稅減免政策預計將退坡，預計會對2023年四季度新能源車銷量形成一定支持，中性假設下，預期2023年4個季度的銷量預測分別為145萬/220萬/265萬/300萬輛，對應同比增速分別為15.4%/63.8%/34.7%/34.3%。

預期插電式混動車成為2023年新能源車最大的增長動能，純電車增長預計主要來自20萬元以上市場。

平安認為，隨着車企在2023年市場內插混車型的增多，我們預計2023年插混車在10至20萬元價格帶內有望接近純電車的銷量規模，預計2023年插混車銷量將達到310萬台，增量達到155萬台，這主要得益於2023年比亞迪 （01211） 插混車的放量以及其他自主車企插混車型的密集推出，比亞迪仍將保持最大的插混市占率，預計仍將達到50%，除比亞迪外，吉利 （00175） 、長城 （02333） 、長安（深：000625）的插混車型有望快速上量，在主流價格帶佔據一定市場份額，理想 （02015） 和AITO問界有望主導高端插混市場。

純電動車 中高端市場起動

純電動車方面，平安預計2023年純電動乘用車銷量為595萬輛，相比2022年純電車增加100萬輛，其中主要增量將來自20萬元以上的中高端市場，低端純電市場受到滲透率、車型供給、補貼退坡等因素影響在2023年增長空間有限，20萬元市場主要受益于自主車企推出的高端純電新車、特斯拉以及造車新勢力的銷量增長。

按車廠表現，平安證券認為，比亞迪、特斯拉仍將領跑，傳統自主車企有望快速上量，造車新勢力有望在2023年邁向20萬輛大關。

 

 

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有路捉

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