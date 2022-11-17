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特朗普有無戲唱 還看佐治亞州

國際 21:45 2022/11/17

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美國佐治亞洲下月的參議院選舉，隨時成為前總統特朗普（Donald Trump）再次角逐白宮寶座的變相公投。共和黨人勢必以這場選戰的勝負，衡量特朗普是否仍然值得全力支持，畢竟黨內已經出現其他具備潛力的人選。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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