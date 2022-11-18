宏利投資管理：亞洲可持續債券擺脫陰霾

全球固定收益市場在今年飽受衝擊，亞洲可持續債券市場亦不能倖免。然而，該行仍然相當看好這個資產類別，並預期現時的阻力將在未來數月減退。

金融市場經歷了充滿挑戰的一年。雖然全球經濟格局正趨於分裂，但其實各地

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