宏利投資管理：亞洲可持續債券擺脫陰霾 財金專欄 2022/11/18 分享： 分享： 全球固定收益市場在今年飽受衝擊，亞洲可持續債券市場亦不能倖免。然而，該行仍然相當看好這個資產類別，並預期現時的阻力將在未來數月減退。 金融市場經歷了充滿挑戰的一年。雖然全球經濟格局正趨於分裂，但其實各地 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : Murray Collis 宏利投資管理亞洲（日本除外）定息產品部副投資總監 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 中金：中國經濟漸回正常軌道 2022/11/17 中金：中國經濟漸回正常軌道 瑞銀：中國退出清零 明秋最佳時機 2022/11/16 瑞銀：中國退出清零 明秋最佳時機 信銀國際：美元雖下調 人幣難回升 2022/11/15 信銀國際：美元雖下調 人幣難回升 中金：政策撑民營房企融資 2022/11/11 中金：政策撑民營房企融資 瑞銀汪濤：中國經濟明年復甦 2022/11/10 瑞銀汪濤：中國經濟明年復甦 中國 經濟 美國 金融 通脹 加息 債券 烏克蘭 可持續發展 極端天氣