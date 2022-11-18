  • 23°C
香港時間 : 20221118日 (週五) 03:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

宏利投資管理：亞洲可持續債券擺脫陰霾

財金專欄 2022/11/18

分享：

分享：

全球固定收益市場在今年飽受衝擊，亞洲可持續債券市場亦不能倖免。然而，該行仍然相當看好這個資產類別，並預期現時的阻力將在未來數月減退。

金融市場經歷了充滿挑戰的一年。雖然全球經濟格局正趨於分裂，但其實各地

...

撰文 : Murray Collis 宏利投資管理亞洲（日本除外）定息產品部副投資總監

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

中金：中國經濟漸回正常軌道
2022/11/17
中金：中國經濟漸回正常軌道
瑞銀：中國退出清零 明秋最佳時機
2022/11/16
瑞銀：中國退出清零 明秋最佳時機
信銀國際：美元雖下調 人幣難回升
2022/11/15
信銀國際：美元雖下調 人幣難回升
中金：政策撑民營房企融資
2022/11/11
中金：政策撑民營房企融資
瑞銀汪濤：中國經濟明年復甦
2022/11/10
瑞銀汪濤：中國經濟明年復甦
中國 經濟 美國 金融 通脹 加息 債券 烏克蘭 可持續發展 極端天氣

上一篇文章

科指守3159點 反彈浪未破壞

下一篇文章

與WWIII擦身而過
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

RSI突破 中鐵回升
RSI突破 中鐵回升
投資坐標 - 又一隻高息股報喜！
又一隻高息股報喜！
博反彈 科網較內房更吸引
博反彈 科網較內房更吸引
投資坐標 - 石家庄式放寬搞邊科？
石家庄式放寬搞邊科？
中電信轉型投資價值更吸引
中電信轉型投資價值更吸引
宏觀眼界 - 承先啟後
承先啟後