科指守3159點 反彈浪未破壞

科網股彈得急，回也是正常。就恒生科技指數而言，昨回挫2.2%，收報3721點，是回吐整固還是再展中期破底浪？扭中期跌浪的關鍵技術位又是哪個水平？詳看以下分析。

技術分析：保歷加通道中軸阻力3880

科指自

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入