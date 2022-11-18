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科指守3159點 反彈浪未破壞

財金專欄 2022/11/18

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科網股彈得急，回也是正常。就恒生科技指數而言，昨回挫2.2%，收報3721點，是回吐整固還是再展中期破底浪？扭中期跌浪的關鍵技術位又是哪個水平？詳看以下分析。

技術分析：保歷加通道中軸阻力3880

科指自

...

撰文 : 林瑞芬

欄名 : 股海導航

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