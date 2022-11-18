科指守3159點 反彈浪未破壞 財金專欄 2022/11/18 分享： 分享： 科網股彈得急，回也是正常。就恒生科技指數而言，昨回挫2.2%，收報3721點，是回吐整固還是再展中期破底浪？扭中期跌浪的關鍵技術位又是哪個水平？詳看以下分析。 技術分析：保歷加通道中軸阻力3880 科指自 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 最新專欄文章 營造小雙底 中建築收集 2022/11/17 營造小雙底 中建築收集 RSI突破 中鐵回升 2022/11/16 RSI突破 中鐵回升 萬科呈晨星 中期底已見 2022/11/15 萬科呈晨星 中期底已見 重上通道中軸 吉利續彈 2022/11/12 重上通道中軸 吉利續彈 華潤電力低吸 RSI底背馳 2022/11/11 華潤電力低吸 RSI底背馳 指數 技術分析 恒生科技指數 減持 分析指標 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618） 人民幣 中國移動（00941）