防疫措施優化 海倫司料轉盈

港股昨日再跌，恒生指數和國企指數究竟是旗形整固再升，還是回試上升裂口和50天綫，有待觀望，但中央未來仍然有優化防控措施空間，有助刺激消費信心。而海倫司（09869）推出新經營模式和拓展下沉市場，有助下

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