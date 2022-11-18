防疫措施優化 海倫司料轉盈 財金專欄 2022/11/18 分享： 分享： 港股昨日再跌，恒生指數和國企指數究竟是旗形整固再升，還是回試上升裂口和50天綫，有待觀望，但中央未來仍然有優化防控措施空間，有助刺激消費信心。而海倫司（09869）推出新經營模式和拓展下沉市場，有助下 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【大漲小回】港股萬八爭奪戰 恒指支持位一覽（第四版） 2022/11/17 【大漲小回】港股萬八爭奪戰 恒指支持位一覽（第四版） 中字股實力談 - 金價升＋擴產 紫金增長樂觀 2022/11/17 金價升＋擴產 紫金增長樂觀 中字股實力談 - 港股又屆萬八爭持 最佳切入點1個（第四版） 2022/11/16 港股又屆萬八爭持 最佳切入點1個（第四版） 中字股實力談 - 再升空間小 港股或調整 2022/11/16 再升空間小 港股或調整 中字股實力談 - 港股挾淡倉北水閃退 恒指直衝水位一覽（第四版） 2022/11/15 港股挾淡倉北水閃退 恒指直衝水位一覽（第四版） 市盈率 啤酒 中共中央政治局 中國國務院 海底撈（06862） 海倫司（09869） 九毛九（09922） 人民幣 板塊