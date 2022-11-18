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商廈銀主盤難成投資者目標

地產 14:00 2022/11/18

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工商舖物業中，商廈可謂空置重災，租金持續偏低，令投資者卻步，故即使銀主盤而價格有所折讓，亦不易吸引財團承接。

  • 商廈成空置重災，租金回報偏低
  • 內企資金鏈斷裂，導致銀行盤增
  • 中區甲廈租金紛創逾10年新低

樓市近月轉差，不論住宅及工商舖，銀主盤存量上升。近月商廈出現銀主盤，部份原由內地機構持有，因個別內企出現資金鏈斷裂，財困下無法供款，導致落入銀主手中。

一般而言，銀主盤價格上有一定折讓，對投資者來說，相對有吸引力。惟工商舖物業買家，絕大部分為投資者，而投資睇回報，在持續加息情況下，物業要有較吸引回報率，投資者才考慮入市。

商廈目前最大問題，是空置率偏高，據中原（工商舖）統計，9月份港島區整體甲廈空置率錄得約10.53%，比對8月份再度上升0.15個百分點，為連續四個月突破港島空置紀錄新高，按年比較亦勁升0.53個百分點。不少商廈單位目前屬空置，對投資者來說，空置單位未能提供穩定回報率，難免卻步。

即使有租金收入，目前甲廈租金仍受壓，以中環兩幢甲廈租務為例，美國銀行中心一中層單位，面積約6,632平方呎，以每呎約33元租出，呎租創逾十年新低。至於中環中心中層01室，面積約2,726平方呎，新近以每呎約32元租出，呎租屬13年新低。

由此可見，寫字樓租金續在低位徘徊，未來仍有不少新供應，投資者始終憂慮商廈前景，故即使市場出現折讓較大的銀主盤，仍對入市欠信心。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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