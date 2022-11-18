譚耀宗退人大常委 林鄭接棒「不可能」？

現年72歲的全國人大常委譚耀宗，在明年初人大換屆料將退下火綫。政圈即揣測誰人接替，甚至65歲剛卸任的前特首林鄭月娥，也傳是人選之一。但多位熟悉國情人士，異口同聲認為「不可能」。

回歸之後，其中兩位前特首

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