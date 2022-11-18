譚耀宗退人大常委 林鄭接棒「不可能」？ 財金專欄 2022/11/18 分享： 分享： 現年72歲的全國人大常委譚耀宗，在明年初人大換屆料將退下火綫。政圈即揣測誰人接替，甚至65歲剛卸任的前特首林鄭月娥，也傳是人選之一。但多位熟悉國情人士，異口同聲認為「不可能」。 回歸之後，其中兩位前特首 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 駱惠寧分享二十大精神 港優勢更凸顯 2022/11/17 駱惠寧分享二十大精神 港優勢更凸顯 有政戲 - 李家超不再談0+0 背後有何玄機？ 2022/11/16 李家超不再談0+0 背後有何玄機？ 有政戲 - 特首政策組長 李家超：最緊要有化學作用 2022/11/15 特首政策組長 李家超：最緊要有化學作用 有政戲 - 習出席APEC 會接見李家超嗎？ 2022/11/14 習出席APEC 會接見李家超嗎？ 有政戲 - 特首率團赴APEC 向世界說港重返國際 2022/11/11 特首率團赴APEC 向世界說港重返國際 香港 林鄭月娥 澳門 一國兩制 民建聯 人大常委 梁振英 譚耀宗 李慧琼 董建華