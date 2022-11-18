防疫兩條軌 慢轉彎軟着陸

11月11日「防疫20條」新政成為分水嶺，內地防疫進入新的階段，一方面多個城市作出防疫政策放鬆的調整，另一方面疫情反彈呈上升趨勢，令防疫政策再臨兩難和挑戰。

本周國內外輿論聚焦到河北省會石家莊，因在各地

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入