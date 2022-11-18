  • 23°C
香港時間 : 20221118日 (週五) 03:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特朗普有無戲唱 還看佐治亞州

財金專欄 2022/11/18

分享：

分享：

美國佐治亞洲下月的參議院選舉，隨時成為前總統特朗普再次角逐白宮寶座的變相公投。共和黨人勢必以這場選戰的勝負，衡量特朗普是否仍然值得全力支持，畢竟黨內已經出現其他具備潛力的人選。

特朗普周二（15日）晚上

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

特朗普有無戲唱 還看佐治亞州
2022/11/17
特朗普有無戲唱 還看佐治亞州
C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時
2022/11/17
C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時
國金札記 - 英國按息升不停 港人置業好時機？
2022/11/16
英國按息升不停 港人置業好時機？
國金札記 - 幣圈不想被監管 只好接受FTX之亂
2022/11/15
幣圈不想被監管 只好接受FTX之亂
國金札記 - 美就業太失衡 通脹回落速度受限
2022/11/14
美就業太失衡 通脹回落速度受限
美國 特朗普 選舉 總統大選 彭斯 佐治亞

上一篇文章

減檢測從善如流 寬餐飲助吸旅客

下一篇文章

防疫兩條軌 慢轉彎軟着陸
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

RSI突破 中鐵回升
RSI突破 中鐵回升
投資坐標 - 又一隻高息股報喜！
又一隻高息股報喜！
博反彈 科網較內房更吸引
博反彈 科網較內房更吸引
投資坐標 - 石家庄式放寬搞邊科？
石家庄式放寬搞邊科？
中電信轉型投資價值更吸引
中電信轉型投資價值更吸引
宏觀眼界 - 承先啟後
承先啟後