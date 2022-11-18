特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 財金專欄 2022/11/18 分享： 分享： 美國佐治亞洲下月的參議院選舉，隨時成為前總統特朗普再次角逐白宮寶座的變相公投。共和黨人勢必以這場選戰的勝負，衡量特朗普是否仍然值得全力支持，畢竟黨內已經出現其他具備潛力的人選。 特朗普周二（15日）晚上 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 2022/11/17 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時 2022/11/17 C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時 國金札記 - 英國按息升不停 港人置業好時機？ 2022/11/16 英國按息升不停 港人置業好時機？ 國金札記 - 幣圈不想被監管 只好接受FTX之亂 2022/11/15 幣圈不想被監管 只好接受FTX之亂 國金札記 - 美就業太失衡 通脹回落速度受限 2022/11/14 美就業太失衡 通脹回落速度受限 美國 特朗普 選舉 總統大選 彭斯 佐治亞