高息便有得升！ 財金專欄 02:30 2022/11/18 分享： 分享： 美國中期選舉後，基本形勢是共和黨奪回眾議院控制權，而民主黨仍可在參議院話是，於是，聯儲局高層又可放心發言了，紛紛表示加息抗通脹仍未完成，以免市場有過分幻想又刺激消費拉高通脹，於是，美股續從高位回吐，昨 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 石家庄式放寬搞邊科？ 2022/11/16 石家庄式放寬搞邊科？ 投資坐標 - 又一隻高息股報喜！ 2022/11/15 又一隻高息股報喜！ 投資坐標 - 一個數據全線轉向的威力! 2022/11/11 一個數據全線轉向的威力! 投資坐標 - 中國首富股票扺買嗎? 2022/11/09 中國首富股票扺買嗎? 投資坐標 - 股神中期選舉前怎站隊? 2022/11/08 股神中期選舉前怎站隊? A股 中國移動（00941） 比亞迪股份（01211） 長城汽車（02333） 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 杜魯多 港股 收息股 每股盈利