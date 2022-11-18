  • 23°C
香港時間 : 20221118日 (週五) 03:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高息便有得升！

財金專欄 02:30 2022/11/18

分享：

分享：

美國中期選舉後，基本形勢是共和黨奪回眾議院控制權，而民主黨仍可在參議院話是，於是，聯儲局高層又可放心發言了，紛紛表示加息抗通脹仍未完成，以免市場有過分幻想又刺激消費拉高通脹，於是，美股續從高位回吐，昨

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

最新專欄文章

投資坐標 - 石家庄式放寬搞邊科？
2022/11/16
石家庄式放寬搞邊科？
投資坐標 - 又一隻高息股報喜！
2022/11/15
又一隻高息股報喜！
投資坐標 - 一個數據全線轉向的威力!
2022/11/11
一個數據全線轉向的威力!
投資坐標 - 中國首富股票扺買嗎?
2022/11/09
中國首富股票扺買嗎?
投資坐標 - 股神中期選舉前怎站隊?
2022/11/08
股神中期選舉前怎站隊?
A股 中國移動（00941） 比亞迪股份（01211） 長城汽車（02333） 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 杜魯多 港股 收息股 每股盈利

下一篇文章

減檢測從善如流 寬餐飲助吸旅客
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

RSI突破 中鐵回升
RSI突破 中鐵回升
投資坐標 - 又一隻高息股報喜！
又一隻高息股報喜！
博反彈 科網較內房更吸引
博反彈 科網較內房更吸引
投資坐標 - 石家庄式放寬搞邊科？
石家庄式放寬搞邊科？
中電信轉型投資價值更吸引
中電信轉型投資價值更吸引
宏觀眼界 - 承先啟後
承先啟後