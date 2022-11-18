美國中期選舉後，基本形勢是共和黨奪回眾議院控制權，而民主黨仍可在參議院話是，於是，聯儲局高層又可放心發言了，紛紛表示加息抗通脹仍未完成，以免市場有過分幻想又刺激消費拉高通脹，於是，美股續從高位回吐，昨

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入