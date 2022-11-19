  • 27°C
香港時間 : 20221119日 (週六) 16:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

樓價明年春節後有望喘定

地產 14:00 2022/11/19

分享：

分享：

隨着第3、4季加息步伐加快，樓價亦加速下調，近一個月樓價累跌3.7%，下月中仍有一次加息機會，短期內市況難以樂觀，有機會要明年春節過後才有望喘定。

  • 二手樓價今年累跌12%
  • 近月跌勢加劇，單月跌3.7%
  • 12月淡季加上港人外遊，跌勢未完

樓市由今年中開始轉勢，二手樓價指數由今年初至今，累積下跌12%，特別是近一個月跌幅達3.7%，跌勢明顯加快，主要是反映9月下旬，本港正式跟隨美國加息0.125厘的影響，還未反映今個月初加息0.25厘的影響，可以預計年底前，樓價仍會繼續調整。

今次加息周期由於速度、密度，均遠高於上一個加息周期（2015年年底至2018年），短時間內9月、11月兩次加息，令市場剛消化完一次加息的衝擊，接着就迎來另一次加息衝擊。而隨着加息次數增加，息口上升對樓市帶來的壓力亦進一步疊加。

由於美國聯儲局在12月月中（13至14日），仍然有一次議息會議，雖然市場預測今次加息幅度將放緩至0.5厘，但隨着過去幾次加息，本港跟美國息差拉闊，今次本港銀行仍然有機會跟隨加息，再加上12月屬於傳統樓市淡季，今年在放寬防疫「0+3」後，相信亦有不少市民選擇外遊，進一步削弱樓市氣氛。

從現階段所見，除非突然有「減辣」或者通關的利好消息刺激，否則預計市場淡靜的情況，有機會延續至明年春節之後，屆時市場對於美國加息周期的走向亦會更為清晰，樓價才有望得以喘定。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

跌價參考指標
2022/11/04
跌價參考指標
一手追擊二手
2022/11/07
一手追擊二手
大型屋苑呎價跌穿心理關口 下一步點走？
2022/11/12
大型屋苑呎價跌穿心理關口 下一步點走？
心理關口
2022/11/10
心理關口
中港通關現曙光 樓價止跌可期
2022/11/12
中港通關現曙光 樓價止跌可期

你可能感興趣

跌價參考指標
01:00 2022/11/04
跌價參考指標
一手追擊二手
01:00 2022/11/07
一手追擊二手
大型屋苑呎價跌穿心理關口 下一步點走？
18:30 2022/11/12
大型屋苑呎價跌穿心理關口 下一步點走？

最新專欄文章

專家樓論 - 北都效應 加息後新盤仍熱賣
2022/09/28
北都效應 加息後新盤仍熱賣
專家樓論 - 超低息環境不再 樓價怎麼走？
2022/07/02
超低息環境不再 樓價怎麼走？
專家樓論 - 按息隨時上升 小業主點揀好？
2022/06/09
按息隨時上升 小業主點揀好？
專家樓論 - 銀主盤增加 對樓市有幾大風險 ？
2022/06/08
銀主盤增加 對樓市有幾大風險 ？
專家樓論 - 仍未落實通關 甲廈空置難降
2022/06/03
仍未落實通關 甲廈空置難降
二手市場 香港物業 指數 樓價 加息 議息

上一篇文章

【通脹偵察站】聯儲局官員認為加息至逾5厘才能遏通脹（持續更新）

下一篇文章

特朗普有無戲唱 還看佐治亞州
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

騰訊全日靠穩 一圖看最新目標價
騰訊全日靠穩 一圖看最新目標價
C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時
C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時
特朗普有無戲唱 還看佐治亞州
特朗普有無戲唱 還看佐治亞州
「16條」救地產 惠譽：影響尚待檢驗
「16條」救地產 惠譽：影響尚待檢驗
【通脹偵察站】聯儲局官員認為加息至逾5厘才能遏通脹（持續更新）
【通脹偵察站】聯儲局官員認為加息至逾5厘才能遏通脹（持續更新）
20圖 看清內房近況
20圖 看清內房近況