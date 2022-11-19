樓價明年春節後有望喘定

隨着第3、4季加息步伐加快，樓價亦加速下調，近一個月樓價累跌3.7%，下月中仍有一次加息機會，短期內市況難以樂觀，有機會要明年春節過後才有望喘定。

二手樓價今年累跌12%

近月跌勢加劇，單月跌3.7%

12月淡季加上港人外遊，跌勢未完

樓市由今年中開始轉勢，二手樓價指數由今年初至今，累積下跌12%，特別是近一個月跌幅達3.7%，跌勢明顯加快，主要是反映9月下旬，本港正式跟隨美國加息0.125厘的影響，還未反映今個月初加息0.25厘的影響，可以預計年底前，樓價仍會繼續調整。

今次加息周期由於速度、密度，均遠高於上一個加息周期（2015年年底至2018年），短時間內9月、11月兩次加息，令市場剛消化完一次加息的衝擊，接着就迎來另一次加息衝擊。而隨着加息次數增加，息口上升對樓市帶來的壓力亦進一步疊加。

由於美國聯儲局在12月月中（13至14日），仍然有一次議息會議，雖然市場預測今次加息幅度將放緩至0.5厘，但隨着過去幾次加息，本港跟美國息差拉闊，今次本港銀行仍然有機會跟隨加息，再加上12月屬於傳統樓市淡季，今年在放寬防疫「0+3」後，相信亦有不少市民選擇外遊，進一步削弱樓市氣氛。

從現階段所見，除非突然有「減辣」或者通關的利好消息刺激，否則預計市場淡靜的情況，有機會延續至明年春節之後，屆時市場對於美國加息周期的走向亦會更為清晰，樓價才有望得以喘定。