富瑞：移動數據增長連續四個月改善 中資電訊股續具吸引力

美國聯儲局12月議息會議加息0.5厘，將聯邦基金利率推升到4.25至4.5厘的機會率，隨着早前公布的美國10月CPI回落兼低於市場預期後，已提高至75.8%（點擊圖片放大），較11月初議息會後的機會率升19個百分點，而明年1月議息會議續加息0.5厘的機會也較高（點擊圖片放大）。

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專訪「英SIR」黃國英 談港股美股最新部署【下一頁】

中、美最新經濟數據分析，詳見：【中國】【美國】

由此看來，「聯儲局將放慢加息步伐至0.5厘，但明年繼續加息」暫成市場主調，讀者選收息股除了選預測股息率至少8厘以上之餘，也宜留意股份增加派息的能力。

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11月26日：

【17：00】中資電訊股為不乏增長的收息股，而近日獲富瑞發表研究報告指，中資電訊股將繼續成為極具吸引力的股份，其增長動力主要來自於移動領域的良性競爭、工業互聯網發展、國企構建IT生態系統趨勢、資本支出強度下降，以及承諾增加派息。當中，富瑞較看好中國電信 （00728） ，其次為中國移動 （00941） 及中國聯通 （00762） 。

富瑞指，國家工信部10月份統計數據顯示，移動數據按年增長進一步提升至20.2%，而按月升6.8%，屬今年以來最大升幅，並且連續四個月錄得改善，料為數據中心及電信公司帶來重要的積極信號。富瑞續指......

【12：00】美國10年期國債孳息率上升，與收息股股息率差距收窄，削弱收息股吸引力，而摩根大通最新報告指，除了美債息上升之外，還有7月中旬的電訊盈科 （00008） 旗下男團MIRROR演唱會事故打擊市場情緒。

摩通認為，電訊盈科在目前水平上具有上行空間，主要來自於其持有的香港電訊 （06823） 股權市值折讓幅度已接近歷史高位，加上電訊盈科股息率高達12厘的吸引水平，而其非電信相關業務前景亦具有韌性，給予電訊盈科「增持」的投資評級，以及目標價4元。

摩通續指出，雖然利息成本上升，但因預計香港電訊在2022至2024年期間的......

11月25日：

【18：00】中國人民銀行（下稱「人行」）自今年4月以來，再度降準。人行剛宣布全面降準，12月5日起下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，但不包括已執行5%存款準備金率的金融機構。

人行預計，將釋放長期資金約5,000億元人民幣，降準後，金融機構加權平均存款準備金率約7.8%，金融機構資金成本每年降低約56億元人民幣。相關分析詳見：【下一頁】

11月24日：

【18：00】美債息上升，與收息股股息率差距收窄，變相削弱收息股吸引力。不過，瑞銀投資銀行首席美國經濟學家Jonathan Pingle預計：「12月會議將加息50基點，FOMC會議紀要鮮有比本次紀要表述更清晰的了。但“足夠限制性”的立場仍未變。」

如在12月加息50基點後，聯邦基金利率的目標區間將來到4.25至4.5厘，而Pingle預計，目前大部分FOMC與會者預期的終期利率約為5厘左右，因此他們的確離該水準愈來愈近。總體而言......

延伸閱讀：從美日房地產泡沫 看內房危機（第二版）

【11：00】中央對房地產行業的政策有轉向迹象，高盛最新發表的報告因此預料，行業的流動性，特別是具質素的民營發展商料將會改善，並同時將碧桂園 （02007） 的投資評級由「沽售」上調至「中性」，資產淨值折讓預測由70%降至60%，目標價亦由2.7元調升至3.2元。

高盛表示，碧桂園規模為行業第一，加上項目地域分布廣泛......

延伸閱讀：內房股大升 融資再有利好消息 最壞情況已過？關鍵在......

11月23日：

【20：30】酒店股在新冠疫情爆發前，為熱門收息股之一，隨着全球經濟活動逐步回復正常，酒店股的收息魅力有望重現。瑞銀近日也發表報告，首次覆蓋研究香格里拉（亞洲） （00069） ，並給予其「買入」的投資評級，以及目標價6.6元。

瑞銀表示，香格里拉於內地的租賃及自有客房組合比例達55%，預計當內地放寬本土旅行限制之時，集團的平均客房收益（RevPAR）料將迅速復甦；若內地重新開放國際旅行......

【17：30】美銀最新發表的報告，將滙豐 （00005） 2023年每股盈利預測上調0.02美元至1.02美元，並同時將其2023年每股派息預測則由0.48美元調升至0.51美元，主因是受到英鎊回升及央行加息推動。

美銀估計，滙豐股息將恢復到疫情前的水平，但派息比率將維持在50%的歷史低位。美銀預期......

【16：30】明年1月起，中電 （00002） 及港燈 （02638） 本港淨電價與本月相比，將分別上調6.4%和5.5%，花旗最新研究報告指，在燃料成本出現調整後，集團完全將成本轉嫁給客戶，因此對公司盈利沒有影響。

花旗續表示，中電及港燈在港的回報率保持在8.24%資產報酬率（ROA）的最高水平，故此認為上述電費加幅符合預期，不會影響股價。花旗又指，中電公布2022年預計資本開支按年增12%至129.8億元，而由於其2018至2023年發展計劃下的新管制計劃（SOC）資本開支仍約......

【14：00】中電 （00002） 及港燈 （02638） 獲准上調電費，滙豐維持兩股「持有」的投資評級，並維持中電目標價58元不變，但卻將港燈目標價由7.7元調低至6.1元，分析詳見：【下一頁】

【12：00】內銀股為熱門收息股之一，中資券商對內銀股最新看法，詳見：【下一頁】

【08：00】瑞信最新發表的研究報告表示，在疫情、宏觀不確定性，加上股份具增長及吸引力收益率的情況下，電信股仍是一個很好的防守選擇，維持對內地電信業的「增持」看法，行業首選中國電信 （00728） 。

瑞信指，據工信部數據，10月移動數據增長略微放緩至按年增長16%，平均每月每戶上網流量（DOU）按年增13%。5G滲透率達到61.2%，而實際5G手機用戶滲透率突破30%的水平達31.1%。瑞信認為，5G對中國電訊公司來說仍然具增值作用。

此外，瑞信認為......

11月22日：

【18：30】美國經濟忽高忽低，12月加息0.5厘的機會率較周日輕微回落4.7個百分點，但仍高於7成（點擊圖片放大）。專家對資產配置最新部署，詳見：【高息債配置】【股票選擇】。

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【17：00】本地公用股為港人熱門收息股，而電費加費對其盈利以至每股派息尤其關鍵，相關消息跟進詳見：【下一頁】

【16：45】瑞銀最新發表的報告，根據中國工信部數據，10月電信行業服務收入按年增6.5%，而2022年首九個月的增幅為8%，認為行業在宏觀不確定性的情況下，增長仍穩定，並對中國電訊行業的看法維持正面，行業首選中國移動 （00941） 和中興通訊 （00763） 。

瑞銀認為，由於......

【13：30】野村最新發表關於內地電訊股的報告認為，內地三大電訊營運商的核心業務（即寬頻及移動服務）繼續面臨市場飽和、缺乏新應用以及競爭加劇等不利因素，加上揮之不去的新冠疫情及相關封鎖措施繼續產生負面影響，行業收入增長持續放緩。

野村引述中國工信部數據顯示，截至今年10月底，中國5G網絡用戶逾5.2億，佔移動用戶總數的31.1%；10月每月DOU（平均每月每戶上網流量）按年增12.5%至約16.1GB，而中國移動 （00941） 、中國電信 （00728） 及中國聯通 （00762） 在月內分別增......

11月21日：

【17：00】2023年預測股息率逾8厘的全球運動鞋製造巨擘兼前藍籌股裕元集團 （00551） ，剛獲里昂發表報告維持其「跑贏大市」，給予目標價10.9元。

里昂指，裕元受惠於高端產品需求令其OEM業務表現強勁，其第三季及首九個月收入分別按年增38%及8%；惟零售仍受疫情反覆影響，按美元計算，第三季及首九個月收入分別按年跌14%及22%。

里昂續表示，短期而言......

【10：00】全球運動鞋製造巨擘的前藍籌股裕元集團 （00551） ，業務露出復甦苖頭，加上2023年預測股息率逾8厘，具世界盃概念之餘，也浮現中長綫投資價值，相關分析詳見：【下一頁】

【08：00】今年聖誕節零售旺季，剛與2022卡塔爾世界盃的國際足球盛事相近，而新鴻基地產 （00016） 執行董事馮秀炎昨天表示，這定能帶動全城享受節日及購物氣氛，並預料......

【07：00】領展 （00823） 為港人熱門收息股，名家曾淵滄博士對領展最新看法，詳見：【下一頁】

11月20日：

【23：30】由於近期債市調整，銀行面臨新一輪理財產品贖回，而麥格理近日發表的研究報告預計，客戶因此將失去對理財產品的興趣，從而削弱銀行在理財產品業務中賺取高股本回報率的能力，認為如招商銀行 （03968） 這類的股份制銀行受到贖回潮的影響較大，反而看好國有銀行，首選中國銀行 （03988） 。

麥格理表示，雖然從長遠來看，財富管理服務的需求將出現結構性增長，但是近期由於利率變化，中期來說會降低客戶對銀行財富管理產品的興趣，並將儲蓄用於存款和銀行保險。麥格理認為，同時扮演分銷商和資產管理者角色的銀行，必須通過重組業務模式來解決利益衝突，為客戶提供合適的產品。

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回顧由中行在10月下旬公布第三季業績後，至截稿前止，暫有13間券商給予中行最新目標價（點擊圖片放大），平均值約......

11月18日：

【16：00】本地收租股為傳統收息股，雖然近期有港府進一步放寬防疫措施等正面消息，但滙豐最新發表的報告卻指，本港商業地產行業仍面對很多特定的行業挑戰，其中供應是最大問題，並預期本港寫字樓在明年將有二十年來最多的新供應進入市場，但正在下行的市場需求未見有大幅好轉。

滙豐同時對零售租金持悲觀態度，並指由於本地消費疲弱及宏觀挑戰，估計明年零售租金，由先前預計的增長3%至5%，變為將下降最多3%。此外，滙豐亦指，有關股份削減派息的風險......

關於11月第三周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【滙豐】【銀河娛樂】【港鐵】【恒隆地產】【領展】【中國移動】【周大福】【九龍倉置業】【中銀香港】【美團】【京東集團】

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