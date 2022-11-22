野村：新興業務成內地電訊商新增長引擎

美國聯儲局12月議息會議加息0.5厘，將聯邦基金利率推升到4.25至4.5厘的機會率，隨着早前公布的美國10月CPI回落兼低於市場預期後，已提高至75.8%（點擊圖片放大），較11月初議息會後的機會率升19個百分點，而明年1月議息會議續加息0.5厘的機會也較高（點擊圖片放大）。

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專訪「英SIR」黃國英 談港股美股最新部署【下一頁】

中、美最新經濟數據分析，詳見：【中國】【美國】

由此看來，「聯儲局將放慢加息步伐至0.5厘，但明年繼續加息」暫成市場主調，讀者選收息股除了選預測股息率至少8厘以上之餘，也宜留意股份增加派息的能力。

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11月22日：

【13：30】野村最新發表關於內地電訊股的報告認為，內地三大電訊營運商的核心業務（即寬頻及移動服務）繼續面臨市場飽和、缺乏新應用以及競爭加劇等不利因素，加上揮之不去的新冠疫情及相關封鎖措施繼續產生負面影響，行業收入增長持續放緩。

野村引述中國工信部數據顯示，截至今年10月底，中國5G網絡用戶逾5.2億，佔移動用戶總數的31.1%；10月每月DOU（平均每月每戶上網流量）按年增12.5%至約16.1GB，而中國移動 （00941） 、中國電信 （00728） 及中國聯通 （00762） 在月內分別增......

11月21日：

【17：00】2023年預測股息率逾8厘的全球運動鞋製造巨擘兼前藍籌股裕元集團 （00551） ，剛獲里昂發表報告維持其「跑贏大市」，給予目標價10.9元。

里昂指，裕元受惠於高端產品需求令其OEM業務表現強勁，其第三季及首九個月收入分別按年增38%及8%；惟零售仍受疫情反覆影響，按美元計算，第三季及首九個月收入分別按年跌14%及22%。

里昂續表示，短期而言......

【10：00】全球運動鞋製造巨擘的前藍籌股裕元集團 （00551） ，業務露出復甦苖頭，加上2023年預測股息率逾8厘，具世界盃概念之餘，也浮現中長綫投資價值，相關分析詳見：【下一頁】

【08：00】今年聖誕節零售旺季，剛與2022卡塔爾世界盃的國際足球盛事相近，而新鴻基地產 （00016） 執行董事馮秀炎昨天表示，這定能帶動全城享受節日及購物氣氛，並預料......

【07：00】領展 （00823） 為港人熱門收息股，名家曾淵滄博士對領展最新看法，詳見：【下一頁】

11月20日：

【23：30】由於近期債市調整，銀行面臨新一輪理財產品贖回，而麥格理近日發表的研究報告預計，客戶因此將失去對理財產品的興趣，從而削弱銀行在理財產品業務中賺取高股本回報率的能力，認為如招商銀行 （03968） 這類的股份制銀行受到贖回潮的影響較大，反而看好國有銀行，首選中國銀行 （03988） 。

麥格理表示，雖然從長遠來看，財富管理服務的需求將出現結構性增長，但是近期由於利率變化，中期來說會降低客戶對銀行財富管理產品的興趣，並將儲蓄用於存款和銀行保險。麥格理認為，同時扮演分銷商和資產管理者角色的銀行，必須通過重組業務模式來解決利益衝突，為客戶提供合適的產品。

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回顧由中行在10月下旬公布第三季業績後，至截稿前止，暫有13間券商給予中行最新目標價（點擊圖片放大），平均值約......

11月18日：

【16：00】本地收租股為傳統收息股，雖然近期有港府進一步放寬防疫措施等正面消息，但滙豐最新發表的報告卻指，本港商業地產行業仍面對很多特定的行業挑戰，其中供應是最大問題，並預期本港寫字樓在明年將有二十年來最多的新供應進入市場，但正在下行的市場需求未見有大幅好轉。

滙豐同時對零售租金持悲觀態度，並指由於本地消費疲弱及宏觀挑戰，估計明年零售租金，由先前預計的增長3%至5%，變為將下降最多3%。此外，滙豐亦指，有關股份削減派息的風險......

關於11月第三周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【滙豐】【銀河娛樂】【港鐵】【恒隆地產】【領展】【中國移動】【周大福】【九龍倉置業】【中銀香港】【美團】【京東集團】

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