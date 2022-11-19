敏實擁10倍收入定單撑場 財金專欄 2022/11/19 分享： 分享： 港股昨日先升後跌，11月升超過3,700點後，高位明顯有沽壓，恒生指數如繼續在18000點上落，有助下周炒股不炒市，當中可留意用了八個月築底的敏實集團（00425），下半年業績有望復甦，加上手頭定單總 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股失萬八無視黃金交叉 好友以退為進？（第四版） 2022/11/18 港股失萬八無視黃金交叉 好友以退為進？（第四版） 中字股實力談 - 防疫措施優化 海倫司料轉盈 2022/11/18 防疫措施優化 海倫司料轉盈 中字股實力談 - 【大漲小回】港股萬八爭奪戰 恒指支持位一覽（第四版） 2022/11/17 【大漲小回】港股萬八爭奪戰 恒指支持位一覽（第四版） 中字股實力談 - 金價升＋擴產 紫金增長樂觀 2022/11/17 金價升＋擴產 紫金增長樂觀 中字股實力談 - 港股又屆萬八爭持 最佳切入點1個（第四版） 2022/11/16 港股又屆萬八爭持 最佳切入點1個（第四版） 市盈率 市帳率 汽車 新能源汽車銷量 敏實集團（00425） 廣汽集團（02238） 新能源 人民幣 板塊