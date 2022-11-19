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敏實擁10倍收入定單撑場

財金專欄 2022/11/19

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港股昨日先升後跌，11月升超過3,700點後，高位明顯有沽壓，恒生指數如繼續在18000點上落，有助下周炒股不炒市，當中可留意用了八個月築底的敏實集團（00425），下半年業績有望復甦，加上手頭定單總

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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