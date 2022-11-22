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柏瑞Michael J. Kelly：温和通縮以外情況未反映 投資標的要有2特質

財金猛人追蹤 00:06 2022/11/22

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全球面對高通脹、利息抽升（點擊圖片放大），以及衰退陰霾的夾擊，柏瑞投資（PineBridge Investment）全球多元資產主管Michael J. Kelly及其團隊發布最新多元資產策略，其中概述了關鍵的投資主題及對資產類別的觀點和配置。

    點擊圖片放大
    +2

（請點擊圖片放大）

專訪「英SIR」黃國英 談港股美股最新部署【下一頁

柏瑞投資全球多元資產主管Michael J. Kelly及其團隊發布最新多元資產策略摘要如下......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

延伸閱讀：

景順Kristina Hooper：美通脹終低過預期 兩情境剖析（第二版）

ING彭藹嬈：寬防疫措施或刺激內地零售復甦（第二版）

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新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : Michael J. Kelly 柏瑞投資全球多元資產主管

欄名 : 名家看法

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