柏瑞Michael J. Kelly：温和通縮以外情況未反映 投資標的要有2特質（第二版）

本文第一版提及，柏瑞投資（PineBridge Investment）全球多元資產主管Michael J. Kelly及其團隊發布最新多元資產策略，並以圖示其對資產類別的觀點和配置（詳見本文第一版）。

若對本文第一版的資產類別預期回報與風險感到較複雜、較難理解，可看以下表列的總結......

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【第一版刊於11月22日 02：06】

全球面對高通脹、利息抽升（點擊圖片放大），以及衰退陰霾的夾擊，柏瑞投資（PineBridge Investment）全球多元資產主管Michael J. Kelly及其團隊發布最新多元資產策略，其中概述了關鍵的投資主題及對資產類別的觀點和配置。

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專訪「英SIR」黃國英 談港股美股最新部署【下一頁】

柏瑞投資全球多元資產主管Michael J. Kelly及其團隊發布最新多元資產策略摘要如下......

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