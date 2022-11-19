中國經濟界 怎解讀「後疫情時代」

經濟趨勢從來是經濟學家關注的焦點話題，中國學界近來有個新詞叫「後疫情時代」，經濟界新鮮熱辣的關注，正是解讀「後疫情時代」可能的經濟趨勢。

所謂「後疫情時代」，不是中國學界創造的定義，而是新冠肺炎肆虐全球

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