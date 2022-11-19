中國經濟界 怎解讀「後疫情時代」 財金專欄 2022/11/19 分享： 分享： 經濟趨勢從來是經濟學家關注的焦點話題，中國學界近來有個新詞叫「後疫情時代」，經濟界新鮮熱辣的關注，正是解讀「後疫情時代」可能的經濟趨勢。 所謂「後疫情時代」，不是中國學界創造的定義，而是新冠肺炎肆虐全球 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 防疫兩條軌 慢轉彎軟着陸 2022/11/18 防疫兩條軌 慢轉彎軟着陸 國情知聞 - 經濟常態式回歸 還迎關鍵挑戰 2022/11/17 經濟常態式回歸 還迎關鍵挑戰 國情知聞 - 中央經濟工作會議 「3個特別」惹關注 2022/11/16 中央經濟工作會議 「3個特別」惹關注 國情知聞 - 金融地產「新十六條」中繼待變 2022/11/15 金融地產「新十六條」中繼待變 國情知聞 - 中美GDP差距 影響穩增長目標 2022/11/14 中美GDP差距 影響穩增長目標 疫情 經濟 中國 銀行 國家統計局 經濟現象