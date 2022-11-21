專訪 黃國英：為經濟衰退做好準備 揀Recession Winner

恒指年初至今反覆下跌，由年初的23500水平反覆跌至今年新低14597點後，始開展反彈，近半個月內反彈逾3000點，重回17000點水平。

人稱「英SIR」的本地著名基金經理黃國英在接受《Money Times》專訪時表示︰「經過上一輪大跌之後，相信指數的波幅將無之前咁大，可能會開始收窄，不過短綫就似升得差唔多，始終騰訊 （00700） 派美團 （03690） 做特別息都掟咗千幾億出街。」

黃國英續指，港股大方向有改善，中國政策方向似好咗，而且港股平得好交關，一旦中國政策大幅度轉向，可能會衝上去，好似今次由14000點水平衝上去咁。

經過今次反彈之後，投資者都會加返啲港股，因為夠平，而且參考11月嘅經驗，落到咁上下，啲人就會開始買，唔會話一路隊死佢，夾淡友都夾咗一轉勁嘅，唔會咁快再沽空。

不過，黃國英認為短期內再升的機會不高，「唔好期望咁快可以上返20000點、22000點果啲位，始終利好程度唔係真係咁高。」

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黃國英指出，市場開始預期美國明年有機會輕微衰退，資金陸續泊向衰退贏家（Recession Winner）板塊，如包裝食品、低端消費品等。

「衰退贏家的好處係上落波幅細好多，科網股可以大起大落，衰退贏家多數係傳統股，升跌波幅相對細。」

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