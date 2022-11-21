綠色科技風暴 引領房地產業未來發展

環境問題從來不是一個單一的社會問題，它與我們整體人類社會的經濟發展環環相扣，任何行業的發展都離不開環保問題。

房地產業所佔的碳排放總量及強度大，當中涉及複雜的上下游產業鏈；但如此同時，引申的開發的價值鏈長，是帶動經濟增長的先導性產業。那麼，房地產開發在這充滿機遇和挑戰的大環境下，該何去何從呢？

「碳達峰、碳中和」早在2021年時已被正式寫入內地政府工作報告中。「十四五」規劃也把加快推動綠色低碳發展列入其中。綠色建築不再是一個企業的目標，而是上升到國家戰略。特別是，在「房住不炒」的背景下以及「三道紅綫」、「雙集中」供地模式等政策調控下，房企償債高峰逼近，融資愈來愈困難，綠色債券成為布局綠色建築房企融資的「新寵」。

根據市場數據顯示，2020年95家典型房企綠色優先票據發行規模達19億美元，按年2019年大幅增長245%。然而，2021年上半年，與房地產行業融資下滑，同期綠色債券融資規模飛漲是近去年全年的2倍，形成鮮明對比。政策要求再加上融資光環，令房地產行業正在掀起一場「綠色風暴」。

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隨着可持續發展概念進入建築領域，綠色、環保、健康的新型建築模式已經成為了當前的主流。為了更好的發展房地產行業，就需要大力推動綠色科技房地產開發的應用。

近年來，綠色科技在房地產行業的應用，已成為房地產開發探索的重要方向。綠色科技於房地產行業的應用本質上就是要改變原有「高污染、高能耗」的房地產開發模式，建立一種新型的環保綠色科技的地產開發模式。例如在建築設計上選用雙層中空的玻璃作建材，或根據物業位處的地理位置、方向，配合濕度、季侯風等考慮因素，以設計門窗的大小及採光度，以便適度調節室內的溫度。

此外，不少地方亦會善用稱為「地熱源」的環保能源。它具備環保節能的效果，冬季時可利用地熱泵帶出的地熱水循環技術，有效節約取暖能源的消耗；夏季時則利用地熱泵的反循環，將室內的溫度帶離室內，有效地實現降温。具體來說就是，房企主要圍繞健康、舒適、節能、環保、科技和人文等角度，將綠色建築的打造理念滲透到住宅產品之中，為人們提供更加綠色健康、科技化的居住環境。

在國內，便出現了以堅持綠色房地產開發作賣點的企業，透過設計一系列的綠色科技建築系統，如置換新風系統、太陽能生活熱水系統等，為居民帶來「恒溫、恒濕、恒氧」的綠色科技住宅體驗，同時帶領該地區的房地產進入低碳時代。

與此同時，即使引入綠色科技有機會增加建築成本，但發展商仍願意投資綠色環保技術的研發及創新，並應用在自家的地產項目當中。例如，國內地產巨擘萬科集團就分成以下6大綠色科技體系，實現高效的環保效益，減少了大量施工用水及建築垃圾，加快了工程建造速度，也減少室外作業時間，從而降低對周邊環境的影響。

萬科集團 6大綠色科技體系：

一、聲體系—室內外聲環境改造，螺旋降噪下水道

二、光體系—風光互補發電、LED照明、外遮陽系統

三、熱體系—全屋地暖、太陽能熱水系統、智能感應式鍋爐

四、水體系—透水路面技術、管道直飲水、雨水回收與雨水利用、節水衛浴

五、風體系—全熱交換新風系統

六、氣體系—E0級環保裝修材料



於香港，有賴綠色金融的急速發展及銀行界對房地產「染綠」的支持，透過發行綠色債券，為發展商提供資金，香港也正加快綠色科技在房地產的應用。例如於今年6月，東亞銀行 （00023） 便與其士國際 （00025） 達成一項港幣5,000萬元的綠色貸款協議，用於香港房屋協會位於沙田乙明邨「松悅樓」的工程。這個工程是採用鋼結構「組裝合成（MiC）」建築法興建的長者房屋項目，以有效減低碳足跡。另外，不少銀行更有提供綠色按揭，為符合香港綠色建築議會認可的綠色建築提供按揭。

在綠色生態可持續發展的倡導和新冠疫情的大背景下，房子正在回歸「居住」屬性，人們渴望回歸對生態、自然與健康的懷抱，對居住產品和環境也提出相應需求。順應發展大勢，發展綠色科技地產不再是可選項，而是必選項。

雖然，當前階段綠色科技房地產開發的發展尚未普及，但綠色科技地產必然成為未來房地產行業的發展走向。同時，將綠色科技應用於房地產開發，也將推動未來房地產行業整體的發展。

撰文：華坊諮詢評估執行董事羅珏瑜

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