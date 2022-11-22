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騰訊本周翻身戰 報告：未成年人沉迷問題已解決

財金 18:20 2022/11/22

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港股萬八關前遇阻，騰訊 （00700） 也未能憑勝預期業績上破300元大關，留待本周再決勝負。騰訊盈利增長重回正軌的時間早於市場預期，加上第四季出現三大利好，騰訊短綫料已見底，值得投資者加入部署。

騰訊事隔4個季度重新錄得純利正增長（見圖一），時間點較市場的普遍預期早了一季，是業績最大利好。市場對第四季騰訊增長更為期待，現料公司將錄24%純利增長。公司自己則歸納出來季增長的兩大主要助力：

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專訪「英SIR」黃國英 談港股美股最新部署【下一頁

若由本欄歸納出騰訊第四季3大主要賣點，將會是：

賣點一：視頻號加速變現

賣點二：本地遊戲迎政策暖風

賣點三：派美團變相5.6厘息......

......欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

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欄名 : 券商有路捉

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