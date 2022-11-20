英國加稅損投資回報 買樓炒股要留心 國際 22:11 2022/11/20 分享： 分享： 英國上周公布秋季財政預算案，可望為庫房增加約550億英鎊（約5,115億港元）收入，以填補公共財政缺口。預算案有多項加稅及削減公共開支措施，表面上針對富人及企業，但內裡實有不少魔鬼細節，智庫甚至認為中產才是最大受害者，無疑值得準備移民英國的港人多加留意。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 2022/11/17 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時 2022/11/16 C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時 不想被監管 便要接受FTX之亂 2022/11/14 不想被監管 便要接受FTX之亂 美就業太失衡 通脹回落速度受限 2022/11/13 美就業太失衡 通脹回落速度受限 中選改變形勢 未必再是拜特之爭？ 2022/11/10 中選改變形勢 未必再是拜特之爭？ 你可能感興趣 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 21:45 2022/11/17 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時 21:00 2022/11/16 C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時 不想被監管 便要接受FTX之亂 22:55 2022/11/14 不想被監管 便要接受FTX之亂 最新專欄文章 國金札記 - 英加稅不利投資 買樓炒股要留神 今日 英加稅不利投資 買樓炒股要留神 國金札記 - 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 2022/11/18 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 2022/11/17 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時 2022/11/17 C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時 國金札記 - 英國按息升不停 港人置業好時機？ 2022/11/16 英國按息升不停 港人置業好時機？ 移民 海外物業 收租 BNO 逃稅 稅務 侯俊偉 印花稅 財政預算案 英國