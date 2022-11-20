英國加稅損投資回報 買樓炒股要留心

英國上周公布秋季財政預算案，可望為庫房增加約550億英鎊（約5,115億港元）收入，以填補公共財政缺口。預算案有多項加稅及削減公共開支措施，表面上針對富人及企業，但內裡實有不少魔鬼細節，智庫甚至認為中產才是最大受害者，無疑值得準備移民英國的港人多加留意。

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