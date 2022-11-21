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李家超泰國APEC行 場內場外皆精采

財金專欄 2022/11/21

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特首李家超赴泰國出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，又率領商界代表團，與泰國商界打好關係。

三度與習互動 晤4國領導商界

代表團成員之一林健鋒說：「泰國有商界朋友說聽到香港人才流失逾100萬，又有商

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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傅流螢 習近平 李家超 林健鋒 APEC 政治 泰國 美元

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