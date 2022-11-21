李家超泰國APEC行 場內場外皆精采

特首李家超赴泰國出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，又率領商界代表團，與泰國商界打好關係。

三度與習互動 晤4國領導商界

代表團成員之一林健鋒說：「泰國有商界朋友說聽到香港人才流失逾100萬，又有商

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