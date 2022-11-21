李家超泰國APEC行 場內場外皆精采 財金專欄 2022/11/21 分享： 分享： 特首李家超赴泰國出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，又率領商界代表團，與泰國商界打好關係。 三度與習互動 晤4國領導商界 代表團成員之一林健鋒說：「泰國有商界朋友說聽到香港人才流失逾100萬，又有商 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 譚耀宗退人大常委 林鄭接棒「不可能」？ 2022/11/18 譚耀宗退人大常委 林鄭接棒「不可能」？ 有政戲 - 駱惠寧分享二十大精神 港優勢更凸顯 2022/11/17 駱惠寧分享二十大精神 港優勢更凸顯 有政戲 - 李家超不再談0+0 背後有何玄機？ 2022/11/16 李家超不再談0+0 背後有何玄機？ 有政戲 - 特首政策組長 李家超：最緊要有化學作用 2022/11/15 特首政策組長 李家超：最緊要有化學作用 有政戲 - 習出席APEC 會接見李家超嗎？ 2022/11/14 習出席APEC 會接見李家超嗎？ 傅流螢 習近平 李家超 林健鋒 APEC 政治 泰國 美元