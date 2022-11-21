  • 24°C
香港時間 : 20221121日 (週一) 02:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人行幣策 轉攻為守？

財金專欄 2022/11/21

分享：

分享：

中國經濟界預測風起，在預測來年經濟大勢中，預測2023年貨幣政策和財政政策的研報已連篇累牘。但經濟界另有聲音，認定中國經濟面臨變局，在來年大政方針框架仍未成形之際，預測貨幣政策和財政政策稍嫌早些，反而

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

最新專欄文章

國情知聞 - 中國經濟界 怎解讀「後疫情時代」
2022/11/19
中國經濟界 怎解讀「後疫情時代」
國情知聞 - 防疫兩條軌 慢轉彎軟着陸
2022/11/18
防疫兩條軌 慢轉彎軟着陸
國情知聞 - 經濟常態式回歸 還迎關鍵挑戰
2022/11/17
經濟常態式回歸 還迎關鍵挑戰
國情知聞 - 中央經濟工作會議 「3個特別」惹關注
2022/11/16
中央經濟工作會議 「3個特別」惹關注
國情知聞 - 金融地產「新十六條」中繼待變
2022/11/15
金融地產「新十六條」中繼待變
經濟 中國 中國人民銀行 貨幣政策 人民幣 通脹 國債 財政政策 李克強 降準

上一篇文章

英加稅不利投資 買樓炒股要留神

下一篇文章

減辣撤辣 未聞到味道
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

科指守3159點 反彈浪未破壞
科指守3159點 反彈浪未破壞
中字股實力談 - 敏實擁10倍收入定單撑場
敏實擁10倍收入定單撑場
選股情報 - 與WWIII擦身而過
與WWIII擦身而過
不管加息或強滙 結果都是樓價回
不管加息或強滙 結果都是樓價回
博反彈 科網較內房更吸引
博反彈 科網較內房更吸引
投資坐標 - 高息便有得升！
高息便有得升！