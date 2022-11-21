人行幣策 轉攻為守？

中國經濟界預測風起，在預測來年經濟大勢中，預測2023年貨幣政策和財政政策的研報已連篇累牘。但經濟界另有聲音，認定中國經濟面臨變局，在來年大政方針框架仍未成形之際，預測貨幣政策和財政政策稍嫌早些，反而

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入