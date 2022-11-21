人行幣策 轉攻為守？ 財金專欄 2022/11/21 分享： 分享： 中國經濟界預測風起，在預測來年經濟大勢中，預測2023年貨幣政策和財政政策的研報已連篇累牘。但經濟界另有聲音，認定中國經濟面臨變局，在來年大政方針框架仍未成形之際，預測貨幣政策和財政政策稍嫌早些，反而 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 中國經濟界 怎解讀「後疫情時代」 2022/11/19 中國經濟界 怎解讀「後疫情時代」 國情知聞 - 防疫兩條軌 慢轉彎軟着陸 2022/11/18 防疫兩條軌 慢轉彎軟着陸 國情知聞 - 經濟常態式回歸 還迎關鍵挑戰 2022/11/17 經濟常態式回歸 還迎關鍵挑戰 國情知聞 - 中央經濟工作會議 「3個特別」惹關注 2022/11/16 中央經濟工作會議 「3個特別」惹關注 國情知聞 - 金融地產「新十六條」中繼待變 2022/11/15 金融地產「新十六條」中繼待變 經濟 中國 中國人民銀行 貨幣政策 人民幣 通脹 國債 財政政策 李克強 降準