英加稅不利投資 買樓炒股要留神 財金專欄 2022/11/21 分享： 分享： 英國上周公布秋季財政預算案，可望為庫房增加約550億英鎊（約5,115億港元）收入，以填補公共財政缺口。預算案有多項加稅及削減公共開支措施，表面上針對富人及企業，但內裏實有不少魔鬼細節，智庫甚至認為中 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 英國加稅損投資回報 買樓炒股要留心 2022/11/20 英國加稅損投資回報 買樓炒股要留心 國金札記 - 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 2022/11/18 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 2022/11/17 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時 2022/11/17 C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時 國金札記 - 英國按息升不停 港人置業好時機？ 2022/11/16 英國按息升不停 港人置業好時機？ 英國 稅務 樓價 物業 股票 英鎊 藍籌股 財政預算案 印花稅 減稅