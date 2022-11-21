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英加稅不利投資 買樓炒股要留神

財金專欄 2022/11/21

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英國上周公布秋季財政預算案，可望為庫房增加約550億英鎊（約5,115億港元）收入，以填補公共財政缺口。預算案有多項加稅及削減公共開支措施，表面上針對富人及企業，但內裏實有不少魔鬼細節，智庫甚至認為中

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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