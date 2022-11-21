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京東季報含金量高於阿里

研究報告 10:52 2022/11/21

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截至9月份，中國移動互聯網用戶接近沒有變動。另外，據上周阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 最新季報，無一不在降本增效，即暗示市場接近飽和，原因，詳閱文章最後的統計圖表。從季報的收入增長看，阿里的時代可能已經過去了，因為電商業務正被後來者蠶食。如果二選一，只選京東。

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阿里：經營壓力從未消失
阿里巴巴2022年9月的季度財報顯示：季度內收入2071.76億元（人民幣．下同），同比增長3%，環比增長0.8%；經營利潤251.37億元，同比增長68%，環比增長0.8%。
這是一份滿含「節儉」味道的季報：想盡辦法省錢。

財報顯示，季度內，阿里成本及費用總額控制在了1820.39億元，同比下降2%，這是2022年以來阿里首次實現成本及費用同比下降。在勒緊褲腰帶的情況下，阿里成本及費用佔總收入比從2021年同期的93%銳減至88%。
季度內，阿里在3個月的時間內員工總數減少1797人至243903人。勒緊了腰帶，阿里的現金流進一步優化。財報顯示，季度內阿里經營現金流淨額為471.12億元，同比增長31%，環比增長39.1%。

在上周四的電話會議，首席執行官張勇表示，優化疫情防控工作的「二十條」措施預計對公司業績產生積極影響，公司的確注意到國內某些地區的物流出現中斷，但相信整體上事情還是會朝着積極的方向發展。幾句話，其實沒有什麼內容，不過，大家應該理解、明白的。

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京東：最壞時刻已經過去
至於京東，財報資料顯示，第三季度收入2435億元，同比增長11.4%；經營利潤為人民幣87億元，同比增長239%，前季為38億元。 
其中零售部分收入2119.23億元，佔總收入87%，增長7%。

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 財報解讀

淘寶 盒馬 菜鳥 張勇 天貓 京東（美：JD） 阿里巴巴

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