京東季報含金量高於阿里

截至9月份，中國移動互聯網用戶接近沒有變動。另外，據上周阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 最新季報，無一不在降本增效，即暗示市場接近飽和，原因，詳閱文章最後的統計圖表。從季報的收入增長看，阿里的時代可能已經過去了，因為電商業務正被後來者蠶食。如果二選一，只選京東。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

阿里：經營壓力從未消失

阿里巴巴2022年9月的季度財報顯示：季度內收入2071.76億元（人民幣．下同），同比增長3%，環比增長0.8%；經營利潤251.37億元，同比增長68%，環比增長0.8%。

這是一份滿含「節儉」味道的季報：想盡辦法省錢。

財報顯示，季度內，阿里成本及費用總額控制在了1820.39億元，同比下降2%，這是2022年以來阿里首次實現成本及費用同比下降。在勒緊褲腰帶的情況下，阿里成本及費用佔總收入比從2021年同期的93%銳減至88%。

季度內，阿里在3個月的時間內員工總數減少1797人至243903人。勒緊了腰帶，阿里的現金流進一步優化。財報顯示，季度內阿里經營現金流淨額為471.12億元，同比增長31%，環比增長39.1%。

在上周四的電話會議，首席執行官張勇表示，優化疫情防控工作的「二十條」措施預計對公司業績產生積極影響，公司的確注意到國內某些地區的物流出現中斷，但相信整體上事情還是會朝着積極的方向發展。幾句話，其實沒有什麼內容，不過，大家應該理解、明白的。

... ...

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

京東：最壞時刻已經過去

至於京東，財報資料顯示，第三季度收入2435億元，同比增長11.4%；經營利潤為人民幣87億元，同比增長239%，前季為38億元。

其中零售部分收入2119.23億元，佔總收入87%，增長7%。

... ...

★★季季新出電子書－新書預告★★

加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全2冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入