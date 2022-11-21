零售商租舖意慾保守 租金未許樂觀  

核心區舖位租務加快，惟租金對比數年前，仍出現明顯跌幅，反映零售商對後市不敢太進取。尖沙咀廣東道為一線地段，近日錄得租務成交，包括，廣東道68至80號恒利大廈5至6號舖位，由南洋商業銀行以72萬元承租，建築面積約2,500平方呎，平均呎租約288元，租客簽署6年長約，另加3年續租權，惟租金相對舊租金仍下跌約5成。

至於同地段帝國大廈地下E、F及G鋪，面積約2,318平方呎，屬海防道大單邊，原由周大福租用多年，早年撤出後有新租客承接，獲零售品牌以約70萬元租用，舖租較對上租金跌約8成。

核心區一線地段如廣東道，在零售高峰期時，租金被多個奢侈品搶租，把租金推至高峰。如今時勢完全不同，長達近3年疫情，內地客近乎零，令舖租出現明顯下跌。

政府已把入境措施降至「0+3」，而內地亦稍調整措施，似乎是向放寬方向發展，理應有利商業及零售。不過，商戶對後市似乎仍欠信心，特別知名國際品牌，相信仍在盤算中港正式通關是否能在短時間內發生，即使通關後，內地客訪港人數仍難與高峰期比較，後市始終尚存不明朗，故不敢進取搶舖，出價相對保守，令租金仍在低位，料核心區舖租仍乏力反彈。



記者：梁建國