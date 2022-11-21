  • 25°C
香港時間 : 20221121日 (週一) 13:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

卡塔爾世界盃開鑼跌市規律尚存？解構3大影響後市走勢因素

研究報告 13:29 2022/11/21

分享：

分享：

2022年全球矚目體壇大事—卡塔爾世界盃決賽周終於開鑼，與股市氣氛差天共地，世界盃開幕恒指即跌幾百點。市場流行一種傳言，世界杯期間股市表現都不會太好，走勢出現呈跌規律。究竟這魔咒真的存在？

本文將會逐一為大家剖析歷屆港股、A股漲跌幅數據，看懂真相。

興業證券報告統計自1994年至2018年間主要國家指數漲跌幅。於7次世界盃中，恒指於2022年及2018年（第17屆韓日世界盃及第17屆俄羅斯世界盃）經歷兩次跌幅，分別各跌逾6%，其餘5次領漲。（見圖）

    點擊圖片放大
    +3
    +2

專訪「英SIR」黃國英 談港股美股最新部署【下一頁

然而，實際上恒指跌幅成因卻是有迹可循……

★★季季新出電子書－新書預告★★

加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全2冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

相關文章

天風證券：內地醫藥業整體經營水平維穩（附個股預測）
2022/11/20
天風證券：內地醫藥業整體經營水平維穩（附個股預測）
消失的聖誕訂單（第三版）
2022/11/17
消失的聖誕訂單（第三版）
恒指大反彈後回調 世界盃魔咒再現？（附歷年世界盃恒指組圖）
2022/11/19
恒指大反彈後回調 世界盃魔咒再現？（附歷年世界盃恒指組圖）

你可能感興趣

天風證券：內地醫藥業整體經營水平維穩（附個股預測）
09:56 2022/11/20
天風證券：內地醫藥業整體經營水平維穩（附個股預測）
消失的聖誕訂單（第三版）
21:04 2022/11/17
消失的聖誕訂單（第三版）
恒指大反彈後回調 世界盃魔咒再現？（附歷年世界盃恒指組圖）
14:02 2022/11/19
恒指大反彈後回調 世界盃魔咒再現？（附歷年世界盃恒指組圖）

最新專欄文章

騰訊本周翻身戰 三利好驅動股價
今日
騰訊本周翻身戰 三利好驅動股價
天風證券：內地醫藥業整體經營水平維穩（附個股預測）
2022/11/20
天風證券：內地醫藥業整體經營水平維穩（附個股預測）
恒指大反彈後回調 世界盃魔咒再現？（附歷年世界盃恒指組圖）
2022/11/19
恒指大反彈後回調 世界盃魔咒再現？（附歷年世界盃恒指組圖）
冠軍分析師張憶東 剖析中國股市四大投資主綫（附組圖）
2022/11/17
冠軍分析師張憶東 剖析中國股市四大投資主綫（附組圖）
消失的聖誕訂單（第三版）
2022/11/17
消失的聖誕訂單（第三版）
A股 地緣政治 股票 港股 世界盃 卡塔爾 指數 恒生指數

下一篇文章

京東季報含金量高於阿里
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

摩根士丹利：2023年三大關鍵主題
摩根士丹利：2023年三大關鍵主題
滙豐：港寫字樓供應二十年來最多 偏好零售類收租股
滙豐：港寫字樓供應二十年來最多 偏好零售類收租股
京東季報含金量高於阿里
京東季報含金量高於阿里
恒指大反彈後回調 世界盃魔咒再現？（附歷年世界盃恒指組圖）
恒指大反彈後回調 世界盃魔咒再現？（附歷年世界盃恒指組圖）
2023展望 新能源車明年銷售增長仍強勁
2023展望 新能源車明年銷售增長仍強勁
麥格理：息升降財富管理產品需求 招行等內銀受影響較大
麥格理：息升降財富管理產品需求 招行等內銀受影響較大