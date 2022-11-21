卡塔爾世界盃開鑼跌市規律尚存？解構3大影響後市走勢因素

2022年全球矚目體壇大事—卡塔爾世界盃決賽周終於開鑼，與股市氣氛差天共地，世界盃開幕恒指即跌幾百點。市場流行一種傳言，世界杯期間股市表現都不會太好，走勢出現呈跌規律。究竟這魔咒真的存在？

本文將會逐一為大家剖析歷屆港股、A股漲跌幅數據，看懂真相。

興業證券報告統計自1994年至2018年間主要國家指數漲跌幅。於7次世界盃中，恒指於2022年及2018年（第17屆韓日世界盃及第17屆俄羅斯世界盃）經歷兩次跌幅，分別各跌逾6%，其餘5次領漲。（見圖）

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專訪「英SIR」黃國英 談港股美股最新部署【下一頁】

然而，實際上恒指跌幅成因卻是有迹可循……

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