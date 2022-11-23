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洪灝：2023年恒指交易區間介乎16000至23000點 經濟短周期接近拐點（第三版）

財金猛人追蹤 17:38 2022/11/23

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享有「中國最精準策略師」美譽、對沖基金思睿駐港首席經濟學家洪灝發表最新觀點，重點如下：

（1）中國重新審視防疫政策；「雙循環」的驅動雙輪力有不逮。

（2）經濟短周期接近拐點，但內地房地產復甦非一日之功。

（3）中國繼續延緩重啟、房地產持續低迷，而美國如期陷入衰退等3重衝擊風險因素。

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中國調適防疫政策之際，正值出口增速 29 個月以來首現負增長、社零增速由正轉負的關口，兩項數據均表明國內外需求的同步消退

中國出口周期為7年一輪的中周期，已於去年2月見頂。洪灝表示：「這意味着，經常賬戶餘額相對於GDP的累積速度日趨放緩。出口周期創造宏觀流動性，也因此與中國股市周期緊密相連。」據此，出口中周期見頂，與市場共識的「新的長期牛市」的邏輯相悖

洪灝認為，房地產投資經濟短周期接近拐點，當下的境況……

專訪「英SIR」黃國英 談港股美股最新部署【下一頁

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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