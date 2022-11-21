港股展望  中金：5大因素支持港股反覆上行

港股於14000點大關喘定後，大市呈現反彈趨勢。上周恒指稍為調整，市場關注港股上漲走勢能否持續。大行中金認為，預期2023年港股市場有望維持積極和上行態勢，但短期內如果出現暫緩甚至因為等待各方面因素確認兌現而短暫修正也不足為奇。

中金指出，對於港股的走向，認為港股市場最艱難的時刻已經過去，轉機漸現，不過未來路徑仍有可能出現波折。亦有消息為持續性上漲行情需要更多催化劑、尤其是內地經濟增長方面利好消息的出現。

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中金表示，支持該行以上觀點的因素包括：

1. 政策發力支援房地產市場發展

11月中人行和銀保監會聯合發佈通知，支援內房發展。在這一正面消息公佈後，市場認為政府支援房地產市場發展的決心更加堅定，預計這一綜合性政策方案將幫助低迷的地產行業迎來轉機。在此推動下，在港上市的內房開發商上周一股價平均漲幅達到11%。

2. 中央部署優化疫情防控措施

新華社報導中共中央政治局常務委員會11月10日召開會議，聽取新冠肺炎疫情防控工作匯報。會議研究部署進一步最佳化防控工作的二十條措施，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。11月11日國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組發佈《關於進一步最佳化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好防控工作的通知》，其中包括縮短入境人員和疫情密切接觸者隔離期，取消入境航班熔斷機制。

3. 10月經濟數據遜預期

由於疫情擾動和房地產市場方面的挑戰猶存，10月經濟數據低於市場預期。首先，1-10月固定資產投資累計同比增長5.8%，與市場對前三季度預期相比低0.1個百分點。具體來看，1-10月基建投資和製造業投資同比分別增長8.7%和9.7%，而同期房地產開發投資持續疲弱，同比下降8.8%。與此同時，10月全國社會消費品零售總額出現5月以來首次下滑，同比下降0.5%，增速與9月2.5%相比下滑3個百分點。疫情反覆是導致10月社零意外下滑的主要因素。最後，10月工業增加值同比增長5%，較9月的6.3%回落幅度較大，主要是由於10月全國範圍幾大工業樞紐地區疫情範圍有所擴大。

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