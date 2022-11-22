趁年底消費旺季 可短炒零售股

近年媒體喜用「放鷹」、「放鴿」來形容美國聯儲局就議息的取態。上周美國10月消費物價指數（CPI）數據出爐，通脹進一步降低至7.7%，為今年1月以來最輕微的漲幅，不少人相信通脹開始受控，物價趨降。

市場認為可紓緩美聯儲加息的壓力。美股三大指數立即反彈，美滙指數、美國10年期債息回落。

但這種喜悅没有維持多久，波士頓聯儲銀行總裁科林斯（Susan Collins）稱，幾乎沒有證據顯示通脹壓力正減弱，美聯儲可能需要再升息0.75厘，以尋求控制通脹。

此前，聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard） 暗示，聯儲局可能需升息到5至7厘區間，才能抑制通脹。這些鷹派言論忽然又主導了市場，反映美聯儲短期內未會迅速放鬆加息的步伐。於11月24日美聯儲會發表11月議息會議紀綠，投資者將進一步了解聯儲局官員對放慢加息步伐的取態。

雖然加息速度如何仍未得知，但11月24日是感恩節，美股和債市休息， 隔天就是黑色星期五，交易亦將提前在美東時間下午1時結束，所以今周的交易日只得3天半。

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美國將步入零售黃金檔期

隨著感恩節、黑色星期五、網路星期一，以及1個月後聖誕假的來臨，美國即將步入零售黃金檔期，再加上多間零售股業績報喜，可以短炒一浸零售股。因為市場已經把高通脹對消費市道的衝擊計入消費類股份的現價，加上估值仍屬於偏低，筆者相信有關股份將有較大市為佳的表現。

其中，羅斯百貨（美：ROST）第三季業績全面超預期，業績指引也向好，公司對於即將到來的假日銷售旺季仍然非常樂觀。梅西百貨（美：M）也交出亮眼的第三季財報，收入52.3億美元，略高於市場預期，不僅維持了今年的收入預期，同時還上調了今年的盈利預測。

於財報公布後當日，梅西百貨股價大漲15%，其股價較9月時的52周低位足有近5成的反彈。此外，大眾服裝品牌GAP（美：GPS）截至10月29日止，第三季收入按年增2.4%至40.4億美元，純利錄2.8億美元，按年虧轉盈；經調整每股盈利71為美仙，遠超預期，推動股價周五早段曾升10.5%。

至於筆者則對北美最大的朱古力製造商之一好時公司The Hershey Company（美：HSY）情有獨鍾，貪其產品可適用於感恩節家庭聚會、聖誕節送禮，以及情人節表心意，銷售時間的跨度較長。去年11月向大家推介時的股價約為177美元，最新的收市價已達225美元，按年上升逾27%。

不過，要注意的是零售股只宜短炒，因為一些不利因素如通脹高企、融資成本上漲和美國衰退疑慮等都會衝擊零售股，投資者要有心理準備就是零售股的波動可能會較大。

撰文：惠峰國際發展董事張玉峰

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