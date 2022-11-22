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樓市現「觸底」訊號

地產 14:00 2022/11/22

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新一批4,500個白居二出籠，算不算是樓市「還魂丹」仍是言之尚早，但是近日二手樓市的確開始出現數個樓價已經「觸底」的訊號。

  • 白居二釋放4500個購買力
  • 市場先後出現2宗賠訂重售
  • 筍盤獲多人爭奪高叫價沽

其中一個是，市場先後出現2宗業主賠訂後賣貴數十萬元的個案，其中奧運站維港灣一個2房單位，原以740萬元低價沽出，數天後業主賠訂重售，以780萬元售出賣貴40萬元。這類個案反映業主第一次出售時，受恐慌情緒影響而定錯價，逐賠訂重售給予市場新指標，而樓價亦不會急插水。

其次，市場出現「筍盤」時，往往吸引多人爭奪，例如將軍澳天晉一個2房單位，業主叫價1,100萬放盤，過去周末吸引10組買家洽購，最終以930萬易手；再者大埔帝欣苑一個3房單位，叫價970萬元放盤，吸引4組客人出價洽購，最終搶高18萬元，以988萬元易手，反映市場購買力仍存，只要有筍盤仍有買家承接。

另一方面，近日整體二手買賣氣氛有所改善，以將軍澳區為例，本月暫錄約180宗成交，已經超過10月全月的177宗，雖然未必追到4月288宗的高位，但全月重上200宗關口料不難，當成交量增加，樓價才有有機會止跌回升。

是次新一批白居二吸納綠表公、居屋單位，這類業主均為基層家庭，住屋需求十分殷切，沽出手持居屋單位，短時間會轉投私樓市場，即使不能推動樓價明顯上升，但也可以帶動換樓鏈，為市場注入動力，幫助二手樓價喘定。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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