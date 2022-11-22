施羅德：能源轉型是結構性機遇 財金專欄 2022/11/22 分享： 分享： 施羅德投資經濟學家預測，2022年全年環球通脹率為7.2%，高於2021年的3.4%。該行預測2023年通脹將放緩至4.3%，但這仍高於大多數央行的目標，且遠高於大多數主要經濟體系近幾年的水平。 不同地 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 施羅德投資管理團隊 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 信銀國際卓亮：美元指數回調對人民幣匯率支持有限 2022/11/18 信銀國際卓亮：美元指數回調對人民幣匯率支持有限 宏利投資管理：亞洲可持續債券擺脫陰霾 2022/11/18 宏利投資管理：亞洲可持續債券擺脫陰霾 中金：中國經濟漸回正常軌道 2022/11/17 中金：中國經濟漸回正常軌道 瑞銀：中國退出清零 明秋最佳時機 2022/11/16 瑞銀：中國退出清零 明秋最佳時機 信銀國際：美元雖下調 人幣難回升 2022/11/15 信銀國際：美元雖下調 人幣難回升 經濟 通脹 歐洲 基金 能源危機 能源供應 氫能 施羅德 宏觀分析 大行報告