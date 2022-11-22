施羅德：能源轉型是結構性機遇

施羅德投資經濟學家預測，2022年全年環球通脹率為7.2%，高於2021年的3.4%。該行預測2023年通脹將放緩至4.3%，但這仍高於大多數央行的目標，且遠高於大多數主要經濟體系近幾年的水平。

不同地

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