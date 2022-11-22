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普徠仕Thomas Poullaouec：減股票及增固定收益中高息債配置

財金猛人追蹤 18:16 2022/11/22

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美國第三季度GDP的反彈幅度勝於預期，惟10月份通脹CPI較9月回落之餘，也低過市場預期，加息預期忽高忽低，普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊發表最新報告，闡述環球資產配置觀點及投資環境展望。

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專訪「英SIR」黃國英 談港股美股最新部署【下一頁

美國第三季度GDP的反彈幅度勝於預期，將加強聯儲局更積極保持緊縮政策（最新聯儲局12月議息加息機會率，請點擊圖片放大）。然而更多的美國數據顯示，其經濟正受到利率急升的影響，包括：

  • 佔GDP近70%的消費者支出已應聲下跌，而住宅固定投資方面，則減少超過26%；
  • 10月份的消費者信心指數已發出警號，顯示消費者愈來愈擔憂高通脹的影響，同時對就業前景日益焦慮；
  • 10月份ISM製造業指數雖有放緩迹象，跌至2020年5月以來的最低水平；
  • 通脹方面則有改善跡象，原因是供應商的付運及支付價格放緩。

美國市場對接踵而來的經濟數據方面的壞消息反應積極，其國債孳息率下跌，而股市則出現上漲。

央行緊縮政策仍激進 股票盈利前景減弱

我們減低了對股票的配置，原因是央行仍然採取激進的緊縮政策，而增長和盈利的前景仍在減弱，令我們對股市環境保持謹慎。

股票方面......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

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加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺?也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全2冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : Thomas Poullaouec 普徠仕亞太區多元資產解決方案主管

欄名 : 名家看法

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