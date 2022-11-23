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普徠仕Thomas Poullaouec：減股票及增高息債配置（第二版）

財金猛人追蹤 20:16 2022/11/23

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本文第一版提及，美國投資管理機構普徠仕（T. Rowe Price）亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊對美國經濟濟，以至其團隊在環球資產配置觀點及投資環境展望。

至於共和黨在早前的美國中期選舉之中，以微弱優勢贏得美國眾議院控制權，Thomas認為屬利多於弊，而他的看法如下：

分立政府可令政黨的權力互相制衡，被市場視為積極訊號，可降低極端政策獲通過的可能性，亦可減少需要兩黨妥協的立法。

此外，由於支出、稅收和監管政策發生重大變化的可能性降低，影響企業和家庭支出計劃的不確定性也有所緩解。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於11月22日18：14】

美國第三季度GDP的反彈幅度勝於預期，惟10月份通脹CPI較9月回落之餘，也低過市場預期，加息預期忽高忽低，普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊發表最新報告，闡述環球資產配置觀點及投資環境展望。

    點擊圖片放大
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專訪「英SIR」黃國英 談港股美股最新部署【下一頁

美國第三季度GDP的反彈幅度勝於預期，將加強聯儲局更積極保持緊縮政策（最新聯儲局12月議息加息機會率，請點擊圖片放大）。然而更多的美國數據顯示，其經濟正受到利率急升的影響，包括：

  • 佔GDP近70%的消費者支出已應聲下跌，而住宅固定投資方面，則減少超過26%；
  • 10月份的消費者信心指數已發出警號，顯示消費者愈來愈擔憂高通脹的影響，同時對就業前景日益焦慮；
  • 10月份ISM製造業指數雖有放緩迹象，跌至2020年5月以來的最低水平；
  • 通脹方面則有改善跡象，原因是供應商的付運及支付價格放緩。

美國市場對接踵而來的經濟數據方面的壞消息反應積極，其國債孳息率下跌，而股市則出現上漲。

央行緊縮政策仍激進 股票盈利前景減弱

我們減低了對股票的配置，原因是央行仍然採取激進的緊縮政策，而增長和盈利的前景仍在減弱，令我們對股市環境保持謹慎。

股票方面......

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...

撰文 : Thomas Poullaouec 普徠仕亞太區多元資產解決方案主管

欄名 : 名家看法

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