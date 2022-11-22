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蝕讓潮蔓延至超豪宅  樓市短期仍受壓

地產 12:00 2022/11/22

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樓市交投氣氛疲弱，二手業主劈價、蝕讓賣樓時有所聞，近期樓市蝕讓潮，進一步蔓延至超級豪宅，以及大額投資物業，該批業主普遍財政實力雄厚，但面對市況逆轉，也需要「壯士斷臀」，在缺乏利好消息刺激下，預期樓市短期仍然受壓。

曾作為亞洲樓王的天匯，近日成為樓市寒暑表，在2017年樓市高峰期時，其複式戶曾以每呎10.5萬元沽出，創下亞洲分層戶新高，但好景不常，在現時二手蝕讓潮浮現下，亦無可避免出現賣樓輸錢交投，其高層複式單位，實用面積3,835平方呎，早前以3.78億元易手，每呎9.85萬元，據悉，原業主為內地客，於5年前以4億元購入，帳面蝕約2200萬元離場。

至於大額投資物業亦出現蝕讓情況，市場指，青衣長達路偉力工業大廈地廠，面積約14,670平方呎，以約7,500萬元成交，呎價約5,112元，相比原業主於2017年以8,700萬元購入，虧損達1,200萬元。

過往被視為叫價最硬淨的超級豪宅，以及大額投資物業，近日同樣出現蝕讓成交，除了受市場氣氛轉差拖累，也反映中港兩地未能通關下，現時樓市僅靠本地用家、首置客主導，缺乏外來投資者入市，確實難以支撐大局，在購買力不斷消耗，更陷入內循環格局。

再加上早前股票市場急挫，部分持有超級豪宅、大額投資物業的豪客，也難免損手，最終迫於無奈蝕讓沽售物業，作為資金周轉及調撥之用，在短期內難以全面通關，本港經濟未能走上全面復常之路，令人流、資金流均受阻下，樓市也難獨善其身，短期仍持續受壓。

記者：李偉航
 

蝕讓潮蔓延至超豪宅  樓市短期仍受壓

欄名 : 樓市分析

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