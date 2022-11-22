內地防疫陷膠著期 須防變相「一封了之」

時隔半年，北京最繁忙的朝陽區再次按下「暫停鍵」，與今年五六月的靜態管理不同之處在於，這次疫情反撲正值中央剛剛頒布了旨在探索放鬆防疫的「優化疫情防控二十條」後，令政府管理措施和民眾情緒都變得更加複雜和膠著。

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