內地防疫陷膠著期 須防變相「一封了之」 中國 08:00 2022/11/22 分享： 分享： 時隔半年，北京最繁忙的朝陽區再次按下「暫停鍵」，與今年五六月的靜態管理不同之處在於，這次疫情反撲正值中央剛剛頒布了旨在探索放鬆防疫的「優化疫情防控二十條」後，令政府管理措施和民眾情緒都變得更加複雜和膠著。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 廣州單日新增近萬宗 當局加快搭建方艙醫院規劃超24萬床位 2022/11/18 廣州單日新增近萬宗 當局加快搭建方艙醫院規劃超24萬床位 北京增近千宗感染 廣州白雲區嚴格限制人員流動 2022/11/21 北京增近千宗感染 廣州白雲區嚴格限制人員流動 一文看懂 市場解讀中央最新疫情防控論調（第二版） 2022/11/11 一文看懂 市場解讀中央最新疫情防控論調（第二版） 陸克文：中國內地會學香港 在這個時間鬆綁疫情防控 2022/11/17 陸克文：中國內地會學香港 在這個時間鬆綁疫情防控 你可能感興趣 廣州單日新增近萬宗 當局加快搭建方艙醫院規劃超24萬床位 10:03 2022/11/18 廣州單日新增近萬宗 當局加快搭建方艙醫院規劃超24萬床位 北京增近千宗感染 廣州白雲區嚴格限制人員流動 09:41 2022/11/21 北京增近千宗感染 廣州白雲區嚴格限制人員流動 一文看懂 市場解讀中央最新疫情防控論調（第二版） 14:09 2022/11/11 一文看懂 市場解讀中央最新疫情防控論調（第二版） 防疫措施 疫情 經濟 廣州 北京 重慶 中國