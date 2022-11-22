水電大規劃 東氣高增長 財金專欄 2022/11/22 分享： 分享： 港股昨日一如預期下跌，近年數據顯示，「小雪」後走勢偏向震盪，小心未來兩周波幅高達1,000點至2,000點，電力設備股昨日有抗跌力，尤其水電設備業務的東方電氣（01072），中央規劃水電總裝機規模到 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股今個小雪不平靜 大市逢跌要加倉？（第四版） 2022/11/21 港股今個小雪不平靜 大市逢跌要加倉？（第四版） 中字股實力談 - 敏實擁10倍收入定單撑場 2022/11/19 敏實擁10倍收入定單撑場 中字股實力談 - 港股失萬八無視黃金交叉 好友以退為進？（第四版） 2022/11/18 港股失萬八無視黃金交叉 好友以退為進？（第四版） 中字股實力談 - 防疫措施優化 海倫司料轉盈 2022/11/18 防疫措施優化 海倫司料轉盈 中字股實力談 - 【大漲小回】港股萬八爭奪戰 恒指支持位一覽（第四版） 2022/11/17 【大漲小回】港股萬八爭奪戰 恒指支持位一覽（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股資產淨值 習近平 東方電氣（01072） 新能源 人民幣 板塊