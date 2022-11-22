水電大規劃 東氣高增長

港股昨日一如預期下跌，近年數據顯示，「小雪」後走勢偏向震盪，小心未來兩周波幅高達1,000點至2,000點，電力設備股昨日有抗跌力，尤其水電設備業務的東方電氣（01072），中央規劃水電總裝機規模到

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