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李家超外訪中招 8隨員為何無恙？

財金專欄 2022/11/22

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特首李家超上任後首次外訪，卻中招確診，但陪同他的8名隨員團隊暫時皆無中招，為何如此？有高官拆解謎團指，皆因一眾隨員為保護「老細」，全程都盡量戴口罩。

保護「老細」 全程盡量戴口罩

這位官員坦言，在領導人之

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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