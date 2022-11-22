李家超外訪中招 8隨員為何無恙？ 財金專欄 2022/11/22 分享： 分享： 特首李家超上任後首次外訪，卻中招確診，但陪同他的8名隨員團隊暫時皆無中招，為何如此？有高官拆解謎團指，皆因一眾隨員為保護「老細」，全程都盡量戴口罩。 保護「老細」 全程盡量戴口罩 這位官員坦言，在領導人之 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 李家超泰國APEC行 場內場外皆精采 2022/11/21 李家超泰國APEC行 場內場外皆精采 有政戲 - 譚耀宗退人大常委 林鄭接棒「不可能」？ 2022/11/18 譚耀宗退人大常委 林鄭接棒「不可能」？ 有政戲 - 駱惠寧分享二十大精神 港優勢更凸顯 2022/11/17 駱惠寧分享二十大精神 港優勢更凸顯 有政戲 - 李家超不再談0+0 背後有何玄機？ 2022/11/16 李家超不再談0+0 背後有何玄機？ 有政戲 - 特首政策組長 李家超：最緊要有化學作用 2022/11/15 特首政策組長 李家超：最緊要有化學作用 政治 李家超 中國 香港 口罩 習近平 新加坡 陳茂波 泰國 越南