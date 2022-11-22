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英財相減債穩市場 暫難兼顧刺激經濟

財金專欄 2022/11/22

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今日續談英國財相侯俊偉上周公布的秋季財政預算案。對於這份預算，金融市場初步反應正面，僅是能源業暴利稅急增至35%，兼且徵收範圍擴大至發電企業的措施令人稍為意外，英國債息及英鎊得以雙雙企穩。

在位財相30

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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