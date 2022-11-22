英財相減債穩市場 暫難兼顧刺激經濟 財金專欄 2022/11/22 分享： 分享： 今日續談英國財相侯俊偉上周公布的秋季財政預算案。對於這份預算，金融市場初步反應正面，僅是能源業暴利稅急增至35%，兼且徵收範圍擴大至發電企業的措施令人稍為意外，英國債息及英鎊得以雙雙企穩。 在位財相30 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 英加稅不利投資 買樓炒股要留神 2022/11/21 英加稅不利投資 買樓炒股要留神 英國加稅損投資回報 買樓炒股要留心 2022/11/20 英國加稅損投資回報 買樓炒股要留心 國金札記 - 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 2022/11/18 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 2022/11/17 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時 2022/11/17 C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時 經濟 英國 侯俊偉 通脹 英鎊 補貼 國債 脫歐 財政預算案 減稅