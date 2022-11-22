英財相減債穩市場 暫難兼顧刺激經濟

今日續談英國財相侯俊偉上周公布的秋季財政預算案。對於這份預算，金融市場初步反應正面，僅是能源業暴利稅急增至35%，兼且徵收範圍擴大至發電企業的措施令人稍為意外，英國債息及英鎊得以雙雙企穩。

在位財相30

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入