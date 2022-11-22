包包股各有前因莫羨人！

環球股市周一普遍延續上周後期「反彈後整固」勢態，早市時段，中港股市由於疫情續有回吐，從泰國返港的家超特首檢出陽性要居家辦公，幸好隨行官商界人士暫時都未有人中招，同時特首體內病毒量不高只是低燒和喉嚨痛，

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