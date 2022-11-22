包包股各有前因莫羨人！ 財金專欄 02:30 2022/11/22 分享： 分享： 環球股市周一普遍延續上周後期「反彈後整固」勢態，早市時段，中港股市由於疫情續有回吐，從泰國返港的家超特首檢出陽性要居家辦公，幸好隨行官商界人士暫時都未有人中招，同時特首體內病毒量不高只是低燒和喉嚨痛， ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 高息便有得升！ 2022/11/18 高息便有得升！ 投資坐標 - 石家庄式放寬搞邊科？ 2022/11/16 石家庄式放寬搞邊科？ 投資坐標 - 又一隻高息股報喜！ 2022/11/15 又一隻高息股報喜！ 投資坐標 - 一個數據全線轉向的威力! 2022/11/11 一個數據全線轉向的威力! 投資坐標 - 中國首富股票扺買嗎? 2022/11/09 中國首富股票扺買嗎? 時代集團控股（01023） 華新手袋國際控股（02683） 東方表行（00398） 鷹美(國際)（02368） 東岳集團（00189） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 淨現金股 世界盃