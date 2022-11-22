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8圖盡覽電費調整與兩電股價趨勢

研究報告 13:06 2022/11/22

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物價上升，燃料費上調，電費水漲船高。中電 （00002） 、港燈 （02638） 近年多次調整電費，股價因而波動。下文將總結2019年至今，兩電調整電費時，股價的波幅趨勢。

專訪「英SIR」黃國英 談港股美股最新部署【下一頁

    點擊圖片放大

立法會環境事務委員會將於2022年11月22日下午舉行會議，中電、港燈會公布2023年電費檢討結果。據本地傳媒引述消息，中電明年將加電費一成多，港燈或加超過三成，與此同時，兩電將提供補貼，紓緩加幅影響。本文將隨後更新相關資料。

 

過往兩電力調整電費相關資訊：

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2021年11月9日，香港電燈宣布將上調平均淨電費7%至每度電135.3仙，中華電力和青山發電則上調平均淨電費5.8%至每度電128.9仙。

同日港燈升至近兩個月高位，中電則錄得微升，但隨後兩個月股價不斷攀升，直到兩個月後才回落。

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2020年11月10日，中電及港燈於立法會經濟發展事務委員會宣布，會凍結明年電費。

 

記者：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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