8圖盡覽電費調整與兩電股價趨勢（第三版）

物價上升，燃料費上調，電費水漲船高。中電 （00002） 、港燈 （02638） 近年多次調整電費，股價因而波動。

環境及生態局昨公布明年電費加幅，指中電加價6.4%，及港燈加價5.5%，但相關加幅是與今年11月比較。若以明年1月與今年1月比較，實質分別加價19.8%及45.6%。

中電旗下中華電力指，平均基本電價將連續3年凍結於每度電93.7港仙，但基於國際燃料價格一直攀升，燃料調整費會由目前（2022年11月）的每度電54.8港仙上調7.2港仙，至2023年1月的每度電62港仙。

中華電力將從電費穩定基金結餘撥出款項，向客戶提供全新的「2023年特別節能回扣」，每度電9.3港仙。在2023年，住宅客戶每期賬單（即兩個月計）用電總量不多於600度電力、非住宅客戶每期賬單（即一個月計）用電總量不多於500度電力，即享有新的「2023年特別節能回扣」。

滙豐發出研究報告，指將維持中電目標價 58 港元不變，港燈目標價由7.7元下調至6.1元。

滙豐表示，兩家電力公司都受到《管制計劃協議》的保護，該方案運行到 2033 年，資產報酬率（Return on Assets 簡稱ROA ）為8%，因此可預測，兩電的收益不會受到傷害。而燃料成本提升，將直接轉嫁給用戶。

中電的基本電價在2023年依然持平，已是連續第三年。然而，燃料成本上升，將為營運資金帶來壓力，具體將取決於2023年燃料成本的變化情況。

下文將總結2019年至今，兩電調整電費時，股價的波幅趨勢。

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立法會環境事務委員會將於2022年11月22日下午舉行會議，中電、港燈會公布2023年電費檢討結果。據本地傳媒引述消息，中電明年將加電費一成多，港燈或加超過三成，與此同時，兩電將提供補貼，紓緩加幅影響。本文將隨後更新相關資料。

過往兩電力調整電費相關資訊：

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2021年11月9日 ，香港電燈宣布將 上調 平均淨電費7%至每度電135.3仙，中華電力和青山發電則上調平均淨電費5.8%至每度電128.9仙。

同日港燈升至近兩個月高位，中電則錄得微升，但隨後兩個月股價不斷攀升，直到兩個月後才回落。

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2020年11月10日 ，中電及港燈於立法會經濟發展事務委員會宣布，會 凍結 明年電費。

記者：陳文政

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