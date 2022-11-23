加息步伐  美息口預期5厘見頂 明年底才會減息

美國聯儲局今年以來持續加息，並維持急速的加息步伐。在持續加息後，市場注聯儲局的加息步伐何時停止，並會何時開始降息。

儲局由今年3月起加息，至今共加息6次，共加息3.75厘。在最近的4次加息，每次均加息0.75厘，維持高加息步伐，由此構成低息時代以來最激進的加息路徑。對於儲局未來的加息步伐，德邦證券認為，當前市場對聯儲局後續的政策利率路徑預期相對保守，這種保守體現在對短期緊縮終點的預期過低；對中期緊縮久期的預期過短；以及對長期寬鬆幅度的預期過少。而這些預期差或在後續不同階段對資產價格帶來更大的擾動。

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德邦證券預測，2023年聯儲局貨幣政策或將經歷3個階段：

1. 緊縮減碼期 （2022年12月至2023年3月）

2. 緊縮維持期 （2023年5月至2023年11月）

3. 寬鬆啟動期 （2023年11月往後）

預期仍需加息3次

今年3月以来，儲局的加息步伐為 0.25→0.50→0.75→0.75→0.75→0.75厘，共合加息3.75厘。德邦證券預期本加息周期將仍會加息3次，共1.25厘，因而預期聯邦基金利率會於5厘見頂。預期12月、2月及3月將分別加息 0.50→0.50→0.25厘。其後儲局將暫停加息，並維持息口於明年11月。

德邦證券預期最快要到明年12月儲局才會開始減息，而且一旦通脹不再成為掣肘，聯儲局將啟動同樣猛烈的降息周期。德邦證券指，如果聯儲局對2%通脹目標的實現路徑是被迫引爆一場經濟衰退，則當通脹風險被美聯儲判定為完全緩釋後，聯儲局亦將不遺餘力地開啟新一輪的降息週期。從時點上看，衰退初期將對應為寬鬆貨幣政策的啟動期，而從幅度上看，考慮到外生性貨政緊縮的時滯性與內生性經濟週期的規律性（從過熱向滯脹/衰退切換）或出現共振，屆時經濟的下行壓力將更加顯著，真實的經濟衰退較當前分析師預期的/資產價格已經定價的或更加劇烈，這也對應美聯儲的降息幅度將類似於本輪的加息幅度一樣劇烈。

從風險維度思考，短中期來看，通脹的風險仍然是雙向的，上行風險來自供給側，而下行風險則來自不可預知的流動性風險的提前兌付向實體經濟層面傳導並引發經濟衰退。中長期看，風險更趨於下行，即總需求加速收縮讓美國通脹加速回落至美聯儲的目標，實現了通脹目標的美聯儲將迅速掉頭處理經濟衰退問題，屆時將出現更顯著的流動性寬鬆。

更長期的貨政目標是聯儲局通脹目標或有所上調。從長期總供給的角度去講，美國長期總供給曲線LRAS是在收縮的。而在經歷完這輪衰退、美國經濟重新在美聯儲的寬鬆貨幣政策刺激下開啟新一輪復蘇週期後，市場或看到與大緩和時代以來不同的修復場景，即通脹修復斜率快於經濟修復斜率。而為了維持住相對合意的經濟增長水準，美聯儲將不得不提升總需求，而這也將意味著美聯儲將忍受更高的通脹中樞。

報告來源：德邦證券

編輯：錢家鋒



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