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專訪黃國英 點評4隻熱門股 中移動唔夠窮？領展可睇好？

財金猛人追蹤 12:38 2022/11/23

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一些傳統熱門股在美國加息的大環境下受挫，人稱「英SIR」的本地著名基金經理黃國英在接受《Money Times》專訪時點評4隻熱門股，領展 （00823） 、港交所 （00388） 、中移動 （00941） 及九倉置業 （01997） ，當中認為領展的情況有所好轉。

    點擊圖片放大
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領展：

領展在加息周期下承壓，股價今年10月底更一度跌見45元。不過，黃國英指，領展的情況有好轉，其經營模式出現改變，即欲以「資本合作夥伴」的模式發展和管理新舊項目。以前領展收購物業項目時，為100%持有，轉成資本合作、與他人合資後，可以降低收購成本，風險亦得以分散，但整體物業組合卻擴大。領展可以專注發揮其管理優勢，除了租金收入外，又可以收取管理費。海濱匯項目就是一個好例子......更多內容請登入。

黃國英：為經濟衰退做好準備 揀Recession Winner

★★季季新出電子書－新書預告★★

加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全2冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

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撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : MT專訪

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