兩位重磅人物的講話 對內房有重大啟示？

2022年金融街論壇年會召開，中國人民銀行行長易綱、證監會主席易會滿分別在會上發表講話。講話中專門提及對房地產及相關行業給予的金融政策支持，並再次重申支持的深度與力度，本文就與各位讀者看看，這些大佬在會上講話有什麼啟示。

易綱：上下遊均獲支持

易綱在講話中提到，

「房地產業關聯很多上下遊行業，其良性循環對經濟健康發展具有重要意義。&hellip；&hellip；降低了個人住房貸款利率和首付比例，支持剛性和改善性住房需求。」

中指院分析指，三季度以來，需求端信貸支持力度持續不斷加大，支持剛性和改善性住房需求始終是政策核心。此前9月底，央行、銀保監會已明確發文指出符合條件的城市可以下調或取消首套住房商貸利率下限，央行也已下調首套公積金貸款利率15個基點，均為各地優化信貸政策釋放了空間。

不同類型的企業均獲得融資支持

易綱講話指出，對於以開發為主業的房企，要滿足其合理融資需求。對於需要並購重組的企業，也要提供配套的資金支持。中指院指，今年以來，房企及金融機構發行併購貸款、並購債合計規模超2,000億元（人民幣，下同）。

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