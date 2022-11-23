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港股的「牛一」悄悄來了麼？

研究報告 10:29 2022/11/23

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牛一不是指生日，牛一指的是股市裏，牛市一期，即熊市完結後，緊接的新一個階段。亦可以說，股市下跌周期完結，新的上升周期之始。

11月港股見底反彈，至今累升近3,000點，是熊市反彈還是牛市回歸，市場討論熱烈。廣發證券判斷港股牛市已重臨，並提出「牛市三階段」論──現時炒消息與情緒，接力炒估值，最後才炒盈利。

第一階段：主權風險溢價下降

正如本欄多次提出，目前市場由情緒主導，炒好消息、炒國策。廣發證券指出，今年核心觀察要素是 2 個，分別是美債利率上行壓力得到緩解（對應美國寬鬆），及國內穩增長預期重新統一（對應盈利改善）。而2項要素均在11月出現積極訊號：

 11月以來事件信號帶來主權風險溢價下降。疫情防控/地產調控優化預期，打響港股熊轉牛號角，極低估值下空頭平倉驅動反彈。當前，港股情緒明顯修復，具體指標包括：

一、遠期市盈率（Forward PE）──10月31日恒生指數Forward PE僅8.24倍，至11月17日升至10.05倍；

二、賣空成交比──10月上旬港股賣空比例維持在28%左右，至11月17 日比例回落至19.3% 左右；

三、AH溢價──10月31日AH溢價達154.54，至11月17日AH溢價大幅回落至143.05；

四、中國主權債信用違約交換（CDS）價格──10月25日，中國5年期CDS抬升至2016年3月以來的最高位，達133.44，至11月17日顯著回落至83.6。CDS價格回落反映市場減少押注中國債務違約，是看好後市的訊號之一；

五、人民幣滙率──11月4日，美元兌人民幣中間價達到2008年以來的新高，報7.26，至11月17日回落至7.07。

廣發證券認為，第四季是買入港股的最佳時機，建議重視港股戰略性大底部。

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後市有望接力二階段：價值重估

炒完情緒，港股要再上就要有估值支撑，而國策對經濟前景的改善，就是估值的最大支持......

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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