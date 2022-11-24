港股的「牛一」悄悄來了麼？（第二版）

牛一不是指生日，牛一指的是股市裏，牛市一期，即熊市完結後，緊接的新一個階段。亦可以說，股市下跌周期完結，新的上升周期之始。

11月港股見底反彈，至今累升近3,000點，是熊市反彈還是牛市回歸，市場討論熱烈。廣發證券判斷港股牛市已重臨，並提出「牛市三階段」論──現時炒消息與情緒，接力炒估值，最後才炒盈利。

第一階段：主權風險溢價下降

正如本欄多次提出，目前市場由情緒主導，炒好消息、炒國策。廣發證券指出，今年核心觀察要素是 2 個，分別是美債利率上行壓力得到緩解（對應美國寬鬆），及國內穩增長預期重新統一（對應盈利改善）。而2項要素均在11月出現積極訊號：

11月以來事件信號帶來主權風險溢價下降。疫情防控/地產調控優化預期，打響港股熊轉牛號角，極低估值下空頭平倉驅動反彈。當前，港股情緒明顯修復，具體指標包括：

一、遠期市盈率（Forward PE）──10月31日恒生指數Forward PE僅8.24倍，至11月17日升至10.05倍；

二、賣空成交比──10月上旬港股賣空比例維持在28%左右，至11月17 日比例回落至19.3% 左右；

三、AH溢價──10月31日AH溢價達154.54，至11月17日AH溢價大幅回落至143.05；

四、中國主權債信用違約交換（CDS）價格──10月25日，中國5年期CDS抬升至2016年3月以來的最高位，達133.44，至11月17日顯著回落至83.6。CDS價格回落反映市場減少押注中國債務違約，是看好後市的訊號之一；

五、人民幣滙率──11月4日，美元兌人民幣中間價達到2008年以來的新高，報7.26，至11月17日回落至7.07。

廣發證券認為，第四季是買入港股的最佳時機，建議重視港股戰略性大底部。

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後市有望接力二階段：價值重估

炒完情緒，港股要再上就要有估值支撑，而國策對經濟前景的改善，就是估值的最大支持。廣發證券指出，港股牛市第二階段體現在穩增長、穩就業下政策調控優化/加力的落地。在以下政策支持下，市場對於基本面修復的預期得到確認，帶動估值回升：

一、疫情防控──以「二十條措施」為首，近期「不斷優化完善疫情防控措施」信號頻發，經濟發展與疫情防控統籌兼顧。二十條措施重在防疫政策的優化與精準科學，防疫的底線在守，防疫的效率在升，進一步確認了國內穩增長預期重新統一。

二、穩地產──廣發證券認為，經濟復甦的強弱取決於地產政策的放鬆幅度。考慮到本輪地產的影響在政府端、投資端、就業端的拖累並未見到顯著改善，預計後續地產政策仍將延續加碼態勢。

三、基建和促消費政策──歷史來看，國內經濟疲弱（ PPI 和出口增速同時轉負階段），基建投資或促消費政策發力同樣是對沖經濟內生動能下滑趨勢的重要抓手。

四、重點板塊政策確定性提升──近期電信運營商與互聯網公司進行戰略合作或者設立混改新公司、醫藥集採政策迎來邊際變化。經過了 2021 年年中以來對重點行業監管的不斷落地，再疊加穩就業導向，港股主心骨領域公司有望實現「規範中發展」。

三階段：盈利兌現

政策落地造成「牛二」，下一步的升市就體現在經濟確認修復，宏觀向微觀傳導，盈利改善兌現，推動指數繼續上行。中期，中美經濟錯配時鐘走向有利於港股的方向：中國經濟改善，海外衰退下美債收益率築頂後下行。廣發證券判斷，本輪聯儲加息對港股的不利影響至尾聲，隨著美債收益率2022年第四季築頂，中期， 2023年長端利率進入下行通道，中美「此消彼長」有利於港股的絕對和超額收益。

牛一後半段 短期或整固

讀者或會問，本周港股偏軟，累計暫回吐400點，牛市味道不濃。廣發證券指出......

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