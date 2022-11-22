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英國工黨劍指移民 上台改行計分制？

國際 22:09 2022/11/22

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受新冠肺炎疫情影響，全球多國這兩年都面臨勞動力嚴重不足的難題，英國叠加脫歐之苦，情況更是雪上加霜。誰估到兩年後極大機會上台的工黨，執政後竟打算進一步收緊工作及移民簽證，甚至效法澳洲及加拿大等地一樣改行計分制度。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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