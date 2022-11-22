英國工黨劍指移民 上台改行計分制？ 國際 22:09 2022/11/22 分享： 分享： 受新冠肺炎疫情影響，全球多國這兩年都面臨勞動力嚴重不足的難題，英國叠加脫歐之苦，情況更是雪上加霜。誰估到兩年後極大機會上台的工黨，執政後竟打算進一步收緊工作及移民簽證，甚至效法澳洲及加拿大等地一樣改行計分制度。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 2022/11/17 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時 2022/11/16 C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時 不想被監管 便要接受FTX之亂 2022/11/14 不想被監管 便要接受FTX之亂 美就業太失衡 通脹回落速度受限 2022/11/13 美就業太失衡 通脹回落速度受限 中選改變形勢 未必再是拜特之爭？ 2022/11/10 中選改變形勢 未必再是拜特之爭？ 你可能感興趣 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 21:45 2022/11/17 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時 21:00 2022/11/16 C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時 不想被監管 便要接受FTX之亂 22:55 2022/11/14 不想被監管 便要接受FTX之亂 最新專欄文章 國金札記 - 英財相減債穩市場 暫難兼顧刺激經濟 今日 英財相減債穩市場 暫難兼顧刺激經濟 國金札記 - 英加稅不利投資 買樓炒股要留神 2022/11/21 英加稅不利投資 買樓炒股要留神 國金札記 - 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 2022/11/18 特朗普有無戲唱 還看佐治亞州 C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時 2022/11/17 C朗淪為負資產 曼聯止蝕要及時 國金札記 - 英國按息升不停 港人置業好時機？ 2022/11/16 英國按息升不停 港人置業好時機？ 移民 選舉 英國工黨 BNO 英國 出入境管制 脫歐