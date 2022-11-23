銀證性價比 完勝同儕

港股昨日走勢忽龍忽蟲，主要指數比重集中在高估值的新經濟股，若然低估值的金融股發力，港股迎來一波大升浪並非不可能！金融股是其中一個低殘板塊，中國銀河證券（06881）更是低殘證券股表表者，更有8厘股息，

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