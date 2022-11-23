銀證性價比 完勝同儕 財金專欄 2022/11/23 分享： 分享： 港股昨日走勢忽龍忽蟲，主要指數比重集中在高估值的新經濟股，若然低估值的金融股發力，港股迎來一波大升浪並非不可能！金融股是其中一個低殘板塊，中國銀河證券（06881）更是低殘證券股表表者，更有8厘股息， ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 阿爺薦偏低估值國企 港股再迎大浪？（第四版） 2022/11/22 阿爺薦偏低估值國企 港股再迎大浪？（第四版） 中字股實力談 - 水電大規劃 東氣高增長 2022/11/22 水電大規劃 東氣高增長 中字股實力談 - 港股今個小雪不平靜 大市逢跌要加倉？（第四版） 2022/11/21 港股今個小雪不平靜 大市逢跌要加倉？（第四版） 中字股實力談 - 敏實擁10倍收入定單撑場 2022/11/19 敏實擁10倍收入定單撑場 中字股實力談 - 港股失萬八無視黃金交叉 好友以退為進？（第四版） 2022/11/18 港股失萬八無視黃金交叉 好友以退為進？（第四版） 經濟 港股 金融 A股 中國證監會 中國銀河（06881） 人民幣 新經濟 證監會 板塊